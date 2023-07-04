مباشر | تطورات عدوان الاحتلال على مدينة جنين الذي يدخل اليوم الثاني

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعلن بدء المرحلة الثانية من العملية العسكرية في جنين

الاحتلال يعلن بدء المرحلة الثانية من العملية العسكرية في جنين
العدوان الإسرائيلي على جنين
رام الله - دنيا الوطن
أفاد موقع (واللا) الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بأن جيش الاحتلال بدأ المرحلة الثانية من العملية العسكرية في جنين. لافتاً إلى أنه سيعمل على أهداف جديدة داخل المخيم.

ويأتي ذلك بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية جديدة من حاجز الجلمة تجاه مخيم جنين وسط تجدد الاشتباكات المسلحة في حارة الدمج.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان):"نحو 1000 جندي يشاركون في العملية بجنين ومخيمها ومصادر عسكرية ترفض تحديد موعد انتهائها".

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثاني على التوالي عدوانها على مدينة جنين ومخيمها، واستهدافها للمنازل بالصواريخ، كما أجبرت مئات المواطنين في المخيم على إخلاء منازلهم.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد عشرة مواطنين، وإصابة نحو 100 آخرين بينهم 20 بجروح خطيرة، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل، منذ فجر أمس الإثنين، على مدينة جنين ومخيمها.

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