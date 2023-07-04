حقوق الإنسان في المنظمة تحمل المجتمع الدولي المسؤولية عن مذبحة جنين

رام الله - دنيا الوطنحملت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، المجتمع الدولي وهيئاته المسؤولية الكاملة عن المذبحة التي تنفذها قوات الاحتلال في جنين ومخيمها، والتي أدت الى استشهاد 10 مواطنين على الأقل وجرح العشرات.وقال الدائرة في بيان لها اليوم الاثنين، "بأن الصمت الدولي والكيل بمكيالين يمثل ضوءا أخضر للاحتلال لتنفيذ مجازره في جنين ومخيمها، باستخدام الطيران الحربي والمسير واستهداف المواطنين ومنازلهم والمساجد وطواقم الإسعاف والصحفيين، بانتهاك واضح لكل القوانين والأعراف الدولية".وأضافت الدائرة "بأن هذا يتطلب من الهيئات الدولية، وفي مقدمتها مجلس الامن وهيئة الأمم المتحدة، اتخاذ المقتضى المنصوص عليه في القوانين والاتفاقيات الدولية، بالضغط على الاحتلال وإنهاء جرائمه فورا وتقديم قادته كمجرمي حرب الى المحاكم الدولية"