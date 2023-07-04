بالتزامن مع العدوان على جنين.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، حملة اعتقالات طالت عدداً من المواطنين في مناطق تفرقة بالضفة الغربية وذلك بالتزامن مع العدوان المتواصل على جنين لليوم الثاني على التوالي.وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اعتقلت كل من محمد داوود شوشة (25 عاما)، وعلاء طارق حمامرة (24عاما)، وأنس زعول بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها في قرية حوسان غرب بيت لحم.ومن محافظة طوباس، عتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، أحدهما أسير محرر.وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن الاحتلال اعتقل الأسير المحرر عدي يونس بني عودة، من بلدة طمون، والشاب ماجد سليمان عايدي من مخيم الفارعة جنوب طوباس عند حاجز طيار في الأغوار.