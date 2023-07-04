ليبرمان يصف الرئيس عباس بـ "المخرب والضالع بالإرهاب السياسي"

وفي تصريحات له نقلتها إذاعة (103fm) الإسرائيلية، قال ليبرمان: "لسنا بحاجة لاغتيال أبو مازن، لكن علينا أن ندرك أنه مخرب مثل باقي المخربين".

وأضاف: "فقط هو أكثر خطورة إنه ضالع في الإرهاب السياسي، كل المقترحات التي يقودها على المستوى الدولي هي أمور خطيرة جداً"، وفق تعبيره.

وقررت القيادة الفلسطينية، مساء أمس الاثنين، وقف جميع الاتصالات واللقاءات مع الجانب الإسرائيلي، والاستمرار في وقف التنسيق الأمني.





جاء ذلك في بيان صدر عن الاجتماع الطارئ الذي عقدته القيادة الفلسطينية بحضور الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، أمس الإثنين، لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.





وقررت القيادة الفلسطينية، وفقا للبيان الذي تلاه الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، دعوة الأمناء العامين لاجتماع طارئ، للاتفاق على رؤية وطنية شاملة وتوحيد الصف لمواجهة العدوان الإسرائيلي والتصدي له.





وأكدت على حق شعبنا في الدفاع عن نفسه، وأن مهمة السلطة بمؤسساتها المختلفة هي حماية الشعب الفلسطيني، ووضع جميع إمكاناتها لهذا الغرض، وعلى الجميع تحمل مسؤولياته في هذا المجال، مع التأكيد على الالتزام بالشرعية الدولية والقانون الدولي.





وقال المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة: "في ظل عدم الالتزام الإسرائيلي بتفاهمات العقبة وشرم الشيخ- تعلن القيادة أن هذه التفاهمات لم يعد لها جدوى ولم تعد قائمة".



