منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يدين استهداف جيش الاحتلال للصحفيين في جنين
وأضاف في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الاحتلال يبذل قصارى جهدها لحجب صورة عدوانها الهمجي على المدنيين الآمنين في مدينة جنين ومخيمها، متوهمة أن ذلك يمكن أن يفت في عضد فرسان الإعلام الفلسطيني الذين تعاهدوا أن يكتبوا بالدم لفلسطين وترجموا ذلك مرارا وتكرارا على مدار سنوات الصراع.
ووفق البيان، فإن منتدى الإعلاميين الفلسطينيين إذ يدين بأشد عبارات الإدانة تعمد استهداف الصحفيين وإعاقة عملهم، لاسيما تعمد إطلاق النار على مجموعة منهم ومحاصرتهم في منزل بجنين، وهم: عميد شحادة وربيع المنير وهشام أبو شقرة وعبد الرحمن يونس وعصام ريماوي فضلاً عن إصابة معداتهم الصحفية، ليدعو الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب ومنظمة مراسلون بلا حدود لأداء دورهم بحماية الصحفيين الفلسطينيين ولجم الاحتلال الإسرائيلي عن قمع حرية الصحافة واستهداف الصحفيين دون أدنى مبرر، فضلاً عن ملاحقة ومحاكمة الاحتلال الإسرائيلي على سجله الحافل بالجرائم بحق حرية الصحافة والصحفيين في الأراضي الفلسطينية.
وإذ يحيي منتدى الإعلاميين الفلسطينيين إصرار وحرص فرسان الإعلام الفلسطيني على فضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، ليدعو وسائل الإعلام العربية والدولية لتكثيف تغطية العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها وعلى مدينة القدس المحتلة ومسجدها الأقصى المبارك، وإظهار مظلومية الشعب الفلسطيني للعالم أجمع.
ووفق البيان، فإن منتدى الإعلاميين الفلسطينيين إذ يدين بأشد عبارات الإدانة تعمد استهداف الصحفيين وإعاقة عملهم، لاسيما تعمد إطلاق النار على مجموعة منهم ومحاصرتهم في منزل بجنين، وهم: عميد شحادة وربيع المنير وهشام أبو شقرة وعبد الرحمن يونس وعصام ريماوي فضلاً عن إصابة معداتهم الصحفية، ليدعو الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب ومنظمة مراسلون بلا حدود لأداء دورهم بحماية الصحفيين الفلسطينيين ولجم الاحتلال الإسرائيلي عن قمع حرية الصحافة واستهداف الصحفيين دون أدنى مبرر، فضلاً عن ملاحقة ومحاكمة الاحتلال الإسرائيلي على سجله الحافل بالجرائم بحق حرية الصحافة والصحفيين في الأراضي الفلسطينية.
وإذ يحيي منتدى الإعلاميين الفلسطينيين إصرار وحرص فرسان الإعلام الفلسطيني على فضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، ليدعو وسائل الإعلام العربية والدولية لتكثيف تغطية العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها وعلى مدينة القدس المحتلة ومسجدها الأقصى المبارك، وإظهار مظلومية الشعب الفلسطيني للعالم أجمع.
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