قيادي بحماس: هذه المرحلة لحظات فارقة في تاريخ نضال الشعب الفلسطيني

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثاني على التوالي عدوانها على مدينة جنين ومخيمها، واستهدافها للمنازل بالصواريخ، كما أجبرت مئات المواطنين في المخيم على إخلاء منازلهم.





أعلنت وزارة الصحة، استشهاد عشرة مواطنين، وإصابة نحو 100 آخرين بينهم 20 بجروح خطيرة، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل، منذ فجر أمس الإثنين، على مدينة جنين ومخيمها.

رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي في حركة حماس، محمود مرداوي أنّ الاحتلال يحاول اختبار ردة فعل الفلسطينيين في كل مكان على مجزرة جنين.وأشار في تصريح أبرزه موقع (حرية نيوز)، أن الاحتلال لن يكتفي باجتياح جنين وسينتقل إلى نابلس وكل المدن الفلسطيني، ويسعى لتحييد جبهة تلو أخرىـ داعيًا لإفشال مخطط الاحتلال.واعتبر أن "هذه المرحلة هي لحظات فارقة في تاريخ نضال الشعب الفلسطيني، وأنه لا ينبغي التراخي لتمكين الاحتلال من الانتقال من حالة رد الفعل التي يمر فيها إلى حالة المبادرة التي انتزعتها منه المقاومة".