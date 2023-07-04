عشرة شهداء ونحو 100 إصابة بينهم 20 بحالة الخطر جرّاء العدوان المستمر على جنين

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد عشرة مواطنين، وإصابة نحو 100 آخرين بينهم 20 بجروح خطيرة، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل، منذ فجر أمس الإثنين، على مدينة جنين ومخيمها.وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس، الإثنين ، البدء بعملية عسكرية واسعة في مناطق شمال الضفة الغربية تستهدف بالتحديد مدينة جنين ومخيمها.وقالت إذاعة الحيش، إنه تقرر البدء بعملية عسكرية واسعة في جنين، تهدف " إحباط البنى التحتية المسلحة واعتقال عناصرها في جنين".وأفادت صحيفة (يديعوت أحرنوت) أن الجيش "بدأ عملية مستهدفة لإفشال البنية التحتية للمسلحين في المدينة وفي مخيم جنين، بهدف تنفيذ عمليات دقيقة وحادة لفصل المسلحين عن السكان المدنيين.وفي أعقاب عملية القصف، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقدر بـ150 آلية عسكرية ترافقها جرافات مدرعة، مدينة جنين من عدة محاور، وحاصرت مخيم جنين، وقطعت الطرق التي تربط بين المدينة والمخيم، واستولت على عدد من المنازل والبنايات المطلة عليه، ونشرت قناصتها فوق أسطحها، وقطعت التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من المخيم.وما تزال سماء جنين ومخيمها تشهد تحليقا مكثفا لطائرات الاحتلال الإسرائيلي، سواء المروحي أو طائرات الاستطلاع.وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثاني على التوالي عدوانها على مدينة جنين ومخيمها، واستهدافها للمنازل بالصواريخ، كما أجبرت مئات المواطنين في المخيم على إخلاء منازلهم.وأفادت مصارد محلية بأن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية ترافقها جرافات إلى محيط مخيم جنين، فيما واصلت استهداف منازل المواطنين وممتلكاتهم بالصواريخ واطلاق النار الكثيف، بعد إرغام مئات المواطنين في المخيم على إخلاء منازلها تحت تهديد السلاح.وأضافت أن أحياء المخيم خاصة حيي الدمج والحواشين يشهدان مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال، فيما تسمع بين فترة وأخرى أصوات انفجارات، وتشاهد ألسنة النيران وأعمدة الدخان تخرج من المنازل التي يستهدفها الاحتلال.كما وتواص قوات الاحتلال شن حملة مداهمات واسعة للمنازل الواقعة على أطراف المخيم وتقوم بالانتقال من منزل إلى منزل عبر إحداث ثقوب في جدرانها، فيما تشهد سماء مدينة جنين ومخيمها تحليقا مكثفا لطائرات الاحتلال، خاصة الطائرات المسيرة.وقال الدفاع المدني في جنين لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن طواقمه تمكنت من اخماد النيران التي اندلعت في ثلاثة منازل ومطعم في المخيم بعد تعرضها للقصف من طائرات مسيرة.أكد الهلال الأحمر في جنين، بأن طواقمه أخلت أكثر من 3000 مواطن من داخل المخيم.وأضاف في تصريح له، بأنه يواجه صعوبة في التنقل داخل المخيم جراء إغلاق الطرق من قبل الاحتلال.وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أجبرت مئات المواطنين على إخلاء منازلهم، في المنطقة القريبة من دوار الحصان، وذلك بعد أن طالبتهم عبر مكبرات الصوت بإخلاء المنازل، مؤكدين لجوء العائلات لساحات المستشفيات وقاعة بلدية جنين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).