مباشر | تطورات عدوان الاحتلال على مدينة جنين الذي يدخل اليوم الثاني

شؤون فلسطينية

عشرة شهداء ونحو 100 إصابة بينهم 20 بحالة الخطر جرّاء العدوان المستمر على جنين

عشرة شهداء ونحو 100 إصابة بينهم 20 بحالة الخطر جرّاء العدوان المستمر على جنين
العدوان على جنين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد عشرة مواطنين، وإصابة نحو 100 آخرين بينهم 20 بجروح خطيرة، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل، منذ فجر أمس الإثنين، على مدينة جنين ومخيمها.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس، الإثنين ، البدء بعملية عسكرية واسعة في مناطق شمال الضفة الغربية تستهدف بالتحديد مدينة جنين ومخيمها.

وقالت إذاعة الحيش، إنه تقرر البدء بعملية عسكرية واسعة في جنين، تهدف " إحباط البنى التحتية المسلحة واعتقال عناصرها في جنين".

وأفادت صحيفة (يديعوت أحرنوت) أن الجيش "بدأ عملية مستهدفة لإفشال البنية التحتية للمسلحين في المدينة وفي مخيم جنين، بهدف تنفيذ عمليات دقيقة وحادة لفصل المسلحين عن السكان المدنيين.

وفي أعقاب عملية القصف، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقدر بـ150 آلية عسكرية ترافقها جرافات مدرعة، مدينة جنين من عدة محاور، وحاصرت مخيم جنين، وقطعت الطرق التي تربط بين المدينة والمخيم، واستولت على عدد من المنازل والبنايات المطلة عليه، ونشرت قناصتها فوق أسطحها، وقطعت التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من المخيم.

وما تزال سماء جنين ومخيمها تشهد تحليقا مكثفا لطائرات الاحتلال الإسرائيلي، سواء المروحي أو طائرات الاستطلاع.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثاني على التوالي عدوانها على مدينة جنين ومخيمها، واستهدافها للمنازل بالصواريخ، كما أجبرت مئات المواطنين في المخيم على إخلاء منازلهم.

وأفادت مصارد محلية بأن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية ترافقها جرافات إلى محيط مخيم جنين، فيما واصلت استهداف منازل المواطنين وممتلكاتهم بالصواريخ واطلاق النار الكثيف، بعد إرغام مئات المواطنين في المخيم على إخلاء منازلها تحت تهديد السلاح.

وأضافت أن أحياء المخيم خاصة حيي الدمج والحواشين يشهدان مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال، فيما تسمع بين فترة وأخرى أصوات انفجارات، وتشاهد ألسنة النيران وأعمدة الدخان تخرج من المنازل التي يستهدفها الاحتلال.

كما وتواص قوات الاحتلال شن حملة مداهمات واسعة للمنازل الواقعة على أطراف المخيم وتقوم بالانتقال من منزل إلى منزل عبر إحداث ثقوب في جدرانها، فيما تشهد سماء مدينة جنين ومخيمها تحليقا مكثفا لطائرات الاحتلال، خاصة الطائرات المسيرة.

وقال الدفاع المدني في جنين لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن طواقمه تمكنت من اخماد النيران التي اندلعت في ثلاثة منازل ومطعم في المخيم بعد تعرضها للقصف من طائرات مسيرة.

أكد الهلال الأحمر في جنين، بأن طواقمه أخلت أكثر من 3000 مواطن من داخل المخيم.

وأضاف في تصريح له، بأنه يواجه صعوبة في التنقل داخل المخيم جراء إغلاق الطرق من قبل الاحتلال.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أجبرت مئات المواطنين على إخلاء منازلهم، في المنطقة القريبة من دوار الحصان، وذلك بعد أن طالبتهم عبر مكبرات الصوت بإخلاء المنازل، مؤكدين لجوء العائلات لساحات المستشفيات وقاعة بلدية جنين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

أخبار ذات صلة

الاحتلال يعلن بدء المرحلة الثانية من العملية العسكرية في جنين

الاحتلال يعلن بدء المرحلة الثانية من العملية العسكرية في جنين

بالتزامن مع العدوان على جنين.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة

بالتزامن مع العدوان على جنين.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة

ليبرمان يصف الرئيس عباس بـ &quot;المخرب والضالع بالإرهاب السياسي&quot;

ليبرمان يصف الرئيس عباس بـ "المخرب والضالع بالإرهاب السياسي"

قيادي بحماس: هذه المرحلة لحظات فارقة في تاريخ نضال الشعب الفلسطيني

قيادي بحماس: هذه المرحلة لحظات فارقة في تاريخ نضال الشعب الفلسطيني

طالع: سعر صرف الدولار أمام الشيكل

طالع: سعر صرف الدولار أمام الشيكل

عشرة شهداء ونحو 100 إصابة بينهم 20 بحالة الخطر جرّاء العدوان المستمر على جنين

عشرة شهداء ونحو 100 إصابة بينهم 20 بحالة الخطر جرّاء العدوان المستمر على جنين

أجواء حارة.. تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم الجمعة

أجواء حارة.. تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم الجمعة

قصف وتهجير قسري للسكان.. الاحتلال يواصل عدوانه على جنين لليوم الثاني

قصف وتهجير قسري للسكان.. الاحتلال يواصل عدوانه على جنين لليوم الثاني

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

قصف وتهجير قسري للسكان.. الاحتلال يواصل عدوانه على جنين لليوم الثاني

قصف وتهجير قسري للسكان.. الاحتلال يواصل عدوانه على جنين لليوم الثاني

النضال الشعبي تدعو لوضع آليات لتنفيذ قرارات اجتماع القيادة

النضال الشعبي تدعو لوضع آليات لتنفيذ قرارات اجتماع القيادة

حماس تدعو لإسناد جنين والاشتباك مع الاحتلال في كل الميادين

حماس تدعو لإسناد جنين والاشتباك مع الاحتلال في كل الميادين

الشرطة تصدر بياناً للرأي العام بشأن أحداث بلدة جبع جنوب جنين

الشرطة تصدر بياناً للرأي العام بشأن أحداث بلدة جبع جنوب جنين

الاحتلال يدفع بمزيد من تعزيزاته العسكرية نحو جنين

الاحتلال يدفع بمزيد من تعزيزاته العسكرية نحو جنين

بلدية جنين لأحرار العالم: الأهالي أصبحوا بلا كهرباء ومياه وبعضهم أصبح مشرداً

بلدية جنين لأحرار العالم: الأهالي أصبحوا بلا كهرباء ومياه وبعضهم أصبح مشرداً

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين قرب دوار روابي

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين قرب دوار روابي

حماس تُوجه دعوة للصحفيين ووسائل الإعلام بشأن العدوان الإسرائيلي على جنين

حماس تُوجه دعوة للصحفيين ووسائل الإعلام بشأن العدوان الإسرائيلي على جنين

منوعات

بعد أزمته بتونس.. نقابة الموسيقيين تتخذ هذا القرار ضد أحمد سعد

بعد أزمته بتونس.. نقابة الموسيقيين تتخذ هذا القرار ضد أحمد سعد

وفاة الفنان المصري أحمد قنديل 35 عاماً

وفاة الفنان المصري أحمد قنديل 35 عاماً

من أبرز نجوم الكاسيت.. الموت يغيب الفنان المصري علاء عبد الخالق

من أبرز نجوم الكاسيت.. الموت يغيب الفنان المصري علاء عبد الخالق

فنانة شهيرة مُطالبة بدفع مبلغ مالي بسبب &quot;قذارة&quot; الرصيف أمام منزلها

فنانة شهيرة مُطالبة بدفع مبلغ مالي بسبب "قذارة" الرصيف أمام منزلها

شاهد.. فتحي عبد الوهاب يحتفل بزفاف شقيقته بحضور الفنانين

شاهد.. فتحي عبد الوهاب يحتفل بزفاف شقيقته بحضور الفنانين

مايان السيد تثير تفاعلاً بعد صورتها مع الدولفين

مايان السيد تثير تفاعلاً بعد صورتها مع الدولفين

زياد برجي يتصدر الترند بعد مهاجمته لإليسا

زياد برجي يتصدر الترند بعد مهاجمته لإليسا

بالفيديو.. كاظم الساهر يتعرض لموقف محرج بحفلته الأخيرة

بالفيديو.. كاظم الساهر يتعرض لموقف محرج بحفلته الأخيرة

بالمايوه.. إيمان العاصي تخطف الإنظار بإطلالة جريئة

بالمايوه.. إيمان العاصي تخطف الإنظار بإطلالة جريئة

بعد أزمته في تونس.. أحمد سعد يثير الجدل مجدداً

بعد أزمته في تونس.. أحمد سعد يثير الجدل مجدداً

عربي

قطر: ندين عدوان الاحتلال على جنين ونطالب بإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها

قطر: ندين عدوان الاحتلال على جنين ونطالب بإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها

مصر تدين العدوان على جنين ومخيمها وتحذر من مخاطر التصعيد المستمر

مصر تدين العدوان على جنين ومخيمها وتحذر من مخاطر التصعيد المستمر

الخارجية الأردنية تدعو إلى تحرك دولي &quot;فوري&quot; لوقف العدوان على جنين

الخارجية الأردنية تدعو إلى تحرك دولي "فوري" لوقف العدوان على جنين

صورة.. إعلام الاحتلال يؤكد توسيع حزب الله حدود المنطقة الفاصلة مع إسرائيل

صورة.. إعلام الاحتلال يؤكد توسيع حزب الله حدود المنطقة الفاصلة مع إسرائيل