أجواء حارة.. تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم الجمعة

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المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 31-21 29-19 29-19 بيت لحم 31-21 29-19 29-19 رام الله والبيرة 30-20 28-18 28-18 طولكرم 33-24 31-22 31-22 نابلس 32-22 30-20 30-20 قلقيلية 33-24 31-22 31-22 جنين 36-24 34-22 34-22 سلفيت 31-21 29-19 29-19 طوباس 37-25 35-23 35-23 روابي 32-22 30-20 30-20 الخليل 30-20 28-18 28-18 غزه 32-25 30-23 30-23 أريحا 42-28 40-26 40-26 خانيونس 32-25 30-23 30-23 الأغوار الشمالية 40-26 38-24 38-24 رفح 33-24 31-22 31-22

رام الله - دنيا الوطنيكون طقس فلسطين اليوم الثلاثاء، حاراً نسبياً إلى حار ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى أعلى من المعدل العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.أما طقس فلسطين هذه الليلة، يكون الجو صافياً بشكل عام لطيفاً في المناطق الجبلية دافئاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.يوم الأربعاء يكون طقس فلسطين حاراً نسبياً و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها العام بقليل ، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الخميس يكون الجو حار نسبياً ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة حيث تبقى اعلى من معدلها العام بقليل، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الجمعة، يكون الجو حار نسبياً و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة حيث لتصبح حول معدلها العام ، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: