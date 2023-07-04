إصابة شاب بالرصاص الحي على المدخل الجنوبي لمدينة أريحا

رام الله - دنيا الوطنأصيب شاب برصاص قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات عنيفة اندلعت عند المدخل الجنوبي لمدينة أريحا.وأفادت مصادر محلية، بأن شابًا أصيب بجروح بالرصاص الحي بمنطقة القدم وتم نقله للمشفى لتلقي العلاج، وذلك خلال مواجهات عنيفة اندلعت عن المدخل الجنوبي لمدينة أريحا نصرة لشهداء مخيم جنين.وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال أغلقت المدخل أمام مركبات المواطنين الداخلين إلى المدينة ومنعتهم من المرور نهائيا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).كما أصيب شاب بالرصاص في هجوم للمستوطنين، منتصف الليلة، على بلدة دير دبوان شرق رام الله.وأفادت مصادر أمنية، بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت بلدة دير دبوان شرق رام الله، وأطلقوا الرصاص تجاه المواطنين، ما أدى لإصابة الشاب حابس علي برصاصة في اليد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وأضافت المصادر ذاتها، أن مستوطنين هاجموا مركبات المواطنين قرب إشارات مستوطنة (بيت إيل) المقامة على أراضي المواطنين شمال مدينة البيرة، كما تجمهرت مجموعة أخرى من المستوطنين برفقة قوة من جيش الاحتلال قرب مفترق تجمع عين سامية شرق رام الله.