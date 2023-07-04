شؤون فلسطينية

إصابة شاب بالرصاص الحي على المدخل الجنوبي لمدينة أريحا

إصابة شاب بالرصاص الحي على المدخل الجنوبي لمدينة أريحا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات عنيفة اندلعت عند المدخل الجنوبي لمدينة أريحا.

وأفادت مصادر محلية، بأن شابًا أصيب بجروح  بالرصاص الحي بمنطقة القدم وتم نقله للمشفى لتلقي العلاج، وذلك خلال مواجهات عنيفة اندلعت عن المدخل الجنوبي لمدينة أريحا نصرة لشهداء مخيم جنين.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال أغلقت المدخل أمام مركبات المواطنين الداخلين إلى المدينة ومنعتهم من المرور نهائيا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

كما أصيب شاب بالرصاص في هجوم للمستوطنين، منتصف الليلة، على بلدة دير دبوان شرق رام الله.

وأفادت مصادر أمنية، بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت بلدة دير دبوان شرق رام الله، وأطلقوا الرصاص تجاه المواطنين، ما أدى لإصابة الشاب حابس علي برصاصة في اليد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأضافت المصادر ذاتها، أن مستوطنين هاجموا مركبات المواطنين قرب إشارات مستوطنة (بيت إيل) المقامة على أراضي المواطنين شمال مدينة البيرة، كما تجمهرت مجموعة أخرى من المستوطنين برفقة قوة من جيش الاحتلال قرب مفترق تجمع عين سامية شرق رام الله.

أخبار ذات صلة

إصابة شاب بالرصاص الحي على المدخل الجنوبي لمدينة أريحا

إصابة شاب بالرصاص الحي على المدخل الجنوبي لمدينة أريحا

حزب الشعب يحذر: ما يجري في مخيم جنين تمهيد لمجزرة وعملية تهجير واسعة

حزب الشعب يحذر: ما يجري في مخيم جنين تمهيد لمجزرة وعملية تهجير واسعة

النضال الشعبي تدعو لوضع آليات لتنفيذ قرارات اجتماع القيادة

النضال الشعبي تدعو لوضع آليات لتنفيذ قرارات اجتماع القيادة

حماس تدعو لإسناد جنين والاشتباك مع الاحتلال في كل الميادين

حماس تدعو لإسناد جنين والاشتباك مع الاحتلال في كل الميادين

الشرطة تصدر بياناً للرأي العام بشأن أحداث بلدة جبع جنوب جنين

الشرطة تصدر بياناً للرأي العام بشأن أحداث بلدة جبع جنوب جنين

وجهت دعوة لحماس.. فتح تُعلن الثلاثاء يوم إضراب شامل وعام لكافة مناحي الحياة

وجهت دعوة لحماس.. فتح تُعلن الثلاثاء يوم إضراب شامل وعام لكافة مناحي الحياة

الاحتلال يدفع بمزيد من تعزيزاته العسكرية نحو جنين

الاحتلال يدفع بمزيد من تعزيزاته العسكرية نحو جنين

بلدية جنين لأحرار العالم: الأهالي أصبحوا بلا كهرباء ومياه وبعضهم أصبح مشرداً

بلدية جنين لأحرار العالم: الأهالي أصبحوا بلا كهرباء ومياه وبعضهم أصبح مشرداً

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

النضال الشعبي تدعو لوضع آليات لتنفيذ قرارات اجتماع القيادة

النضال الشعبي تدعو لوضع آليات لتنفيذ قرارات اجتماع القيادة

حماس تدعو لإسناد جنين والاشتباك مع الاحتلال في كل الميادين

حماس تدعو لإسناد جنين والاشتباك مع الاحتلال في كل الميادين

بلدية جنين لأحرار العالم: الأهالي أصبحوا بلا كهرباء ومياه وبعضهم أصبح مشرداً

بلدية جنين لأحرار العالم: الأهالي أصبحوا بلا كهرباء ومياه وبعضهم أصبح مشرداً

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين قرب دوار روابي

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين قرب دوار روابي

حماس تُوجه دعوة للصحفيين ووسائل الإعلام بشأن العدوان الإسرائيلي على جنين

حماس تُوجه دعوة للصحفيين ووسائل الإعلام بشأن العدوان الإسرائيلي على جنين

الشيخ يطالب المجتمع الدولي والولايات المتحدة بالتدخل لوقف عدوان الاحتلال

الشيخ يطالب المجتمع الدولي والولايات المتحدة بالتدخل لوقف عدوان الاحتلال

الرئيس عباس يطالب بتدخل عاجل لإلزام إسرائيل بوقف تهجير أهالي مخيم جنين

الرئيس عباس يطالب بتدخل عاجل لإلزام إسرائيل بوقف تهجير أهالي مخيم جنين

طالع: قرارات مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية برئاسة اشتية

طالع: قرارات مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية برئاسة اشتية

منوعات

من أبرز نجوم الكاسيت.. الموت يغيب الفنان المصري علاء عبد الخالق

من أبرز نجوم الكاسيت.. الموت يغيب الفنان المصري علاء عبد الخالق

فنانة شهيرة مُطالبة بدفع مبلغ مالي بسبب &quot;قذارة&quot; الرصيف أمام منزلها

فنانة شهيرة مُطالبة بدفع مبلغ مالي بسبب "قذارة" الرصيف أمام منزلها

شاهد.. فتحي عبد الوهاب يحتفل بزفاف شقيقته بحضور الفنانين

شاهد.. فتحي عبد الوهاب يحتفل بزفاف شقيقته بحضور الفنانين

مايان السيد تثير تفاعلاً بعد صورتها مع الدولفين

مايان السيد تثير تفاعلاً بعد صورتها مع الدولفين

زياد برجي يتصدر الترند بعد مهاجمته لإليسا

زياد برجي يتصدر الترند بعد مهاجمته لإليسا

بالفيديو.. كاظم الساهر يتعرض لموقف محرج بحفلته الأخيرة

بالفيديو.. كاظم الساهر يتعرض لموقف محرج بحفلته الأخيرة

بالمايوه.. إيمان العاصي تخطف الإنظار بإطلالة جريئة

بالمايوه.. إيمان العاصي تخطف الإنظار بإطلالة جريئة

بعد أزمته في تونس.. أحمد سعد يثير الجدل مجدداً

بعد أزمته في تونس.. أحمد سعد يثير الجدل مجدداً

فيس بوك يعلن وفاة إسلام حافظ بالخطأ.. وزوجته تعلق

فيس بوك يعلن وفاة إسلام حافظ بالخطأ.. وزوجته تعلق

عربي

قطر: ندين عدوان الاحتلال على جنين ونطالب بإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها

قطر: ندين عدوان الاحتلال على جنين ونطالب بإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها

مصر تدين العدوان على جنين ومخيمها وتحذر من مخاطر التصعيد المستمر

مصر تدين العدوان على جنين ومخيمها وتحذر من مخاطر التصعيد المستمر

الخارجية الأردنية تدعو إلى تحرك دولي &quot;فوري&quot; لوقف العدوان على جنين

الخارجية الأردنية تدعو إلى تحرك دولي "فوري" لوقف العدوان على جنين

صورة.. إعلام الاحتلال يؤكد توسيع حزب الله حدود المنطقة الفاصلة مع إسرائيل

صورة.. إعلام الاحتلال يؤكد توسيع حزب الله حدود المنطقة الفاصلة مع إسرائيل