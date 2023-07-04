حزب الشعب يحذر: ما يجري في مخيم جنين تمهيد لمجزرة وعملية تهجير واسعة





وقال حزب الشعب في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه؛ إن "ما يجري الآن في مخيم جنين يعتبر تمهيد لمجزرة وعملية تهجير واسعة لشعبنا".





كما طالب الحزب بضرورة تحمل الدول العربية وكل المجتمع الدولي لمسؤولياتهم لمجابهة هذا التطور الخطير للاستفراد في مخيم جنين وتصفيته؛ وفي لجم العدوان المتواصل على شعبنا.



رام الله - دنيا الوطندعا حزب الشعب الفلسطيني؛ إلى التحرك العاجل وحشد كل الطاقات لمجابهة وإفشال العدوان وحماية مخيم جنين من خطر التطهير العرقي والتصفية في ضوء التطور الإجرامي للعدوان الحربي الإسرائيلي الجاري الآن بحق أبناء شعبنا؛ خاصة بعد شروع قوات الاحتلال في عملية إخلاء جماعي بقوة السلاح لسكان المخيم واتساع رقعة قصفه بالطيران الحربي.