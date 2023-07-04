النضال الشعبي تدعو لوضع آليات لتنفيذ قرارات اجتماع القيادة

رام الله - دنيا الوطنأكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، على ضرورة ترجمة قرارات الاجتماع الطارئ الذي عقدته القيادة الفلسطينية مساء اليوم ،وذلك لمواجهة فاشية وعدوان الاحتلال المتواصل ضد أهلنا في جنين ومخيمها.وقالت الجبهة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إذ نرحب بهذه القرارات التي أعلنت عنها القيادة ولحماية أبناء شعبنا، ووضع الآليات لتنفيذ هذه القرارات.ودعت النضال الشعبي لسرعة عقد اجتماع "الأمناء العامون" للفصائل لوضع استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة فاشية الاحتلال ولحماية المشروع الوطني الفلسطيني ولتعزيز مكانة منظمة التحرير الفلسطينية ولمواجهة التحديات وأن وحدة شعبنا الوطنية أمام هذا العدوان باتت ضرورة ملحة .ووجهت النضال الشعبي التحية والاكبار لأبناء شعبنا في جنين ومخيمها الصامدين في وجه فاشية الاحتلال.وتابعت: بات الان اكثر من أي وقت مضى مطلوبا من القوى الوطنية والأجهزة الأمنية توفير الحماية لشعبنا والدفاع عن أبناء، شعبنا من بطش وهمجية الاحتلال فوحدتنا الوطنية القادرة على تحطيم مؤامرة الاحتلال وفاشية حكومية.وحملت المسؤولية عن الجرائم التي ترتكبتها حكومة الاحتلال في مخيم جنين للإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي الذي بصمته يشارك الاحتلال بهذه الجرائم البشعة.