حماس تدعو لإسناد جنين والاشتباك مع الاحتلال في كل الميادين

رام الله - دنيا الوطندعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لتشكيل أكبر حالة إسناد لمخيم جنين والملاحقين والمحاصرين فيه، والاشتباك مع قوات الاحتلال على الحواجز وفي كل نقاط التماس.وأهاب الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، فجر اليوم الثلاثاء، بجماهير شعبنا الفلسطيني في مختلف أرجاء الضفة الغربية لتشكيل أكبر حالة إسناد لمخيم جنين وأهلنا فيه.ودعا القانوع الشباب الفلسطيني الذين يمتلكون السلاح، وكذلك رجال الأمن من مختلف الأجهزة الأمنية في كل مدن الضفة النزول إلى الشوارع وتوجيه بنادقهم صوب المستوطنين والانخراط في أوسع حالة اشتباك مع الاحتلال دفاعاً عن شعبنا وإيصال رسالة واضحة للاحتلال أن جنين ليست وحدها.