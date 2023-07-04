الشرطة تصدر بياناً للرأي العام بشأن أحداث بلدة جبع جنوب جنين

أصدرت المديرية العامة للشرطة بياناً توضيحياً للرأي العام حول الاعتداء على مركز شرطة بلدة جبع جنوب جنين.





وأوضحت الشرطة في البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن مجموعة من الأشخاص الخارجين عن القانون قاموا بالاعتداء على المركز الذي يُقدم الخدمات لأبناء البلدة والمنطقة المجاورة، حيث أطلقت النار بكثافة تجاه المركز وقاموا بحرق المركبات غير القانونية المضبوطة في ساحة المركز، وتعاملت الشرطة وعناصرها بانضباط ومسؤولية عالية من حيث استخدام القوة بالقدر اللازم للرد على المعتدين دون وقوع أي إصابات .





وتؤكد الشرطة أنها لن تسمح بالاعتداء على مقدرات الشعب الفلسطيني ولن تتوانى عن دورها في حفظ أمن الوطن والمواطن.





وأضافت أنه تم تحديد عدد من المعتدين والذين سيتم إحضارهم وتقديمهم للعدالة بالتعاون مع أجهزة الأمن.





كما ثمنت الشرطة جهد المؤسسات والوجهاء الذين استنكروا هذه الأعمال الخارجة عن عادات شعبنا في الوقت الذي تتعرض فيه هذه المحافظة الباسلة لاعتداء احتلالي غاشم، كما أن الشرطة باقية على عهد الولاء والانتماء الشعب والقضية.

رام الله - دنيا الوطن