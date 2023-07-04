الاحتلال يدفع بمزيد من تعزيزاته العسكرية نحو جنين

رام الله - دنيا الوطندفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، بمزيد من تعزيزاتها العسكرية لمدينة جنين ومخيمها وسط اندلاع مواجهات.وذكرت صحيفة (يديعوت أحرنوت) نقلاً عن مصادر عسكرية أن قوات الاحتلال قامت بحشد تعزيزات عسكرية بعشرات الآليات العسكرية لمدينة جنين ومخيمها.وأضافت نقلاً عن المصادر: "سيبدأ نحو ألف جندي المرحلة الثانية من عملية جنين خلال الساعات المقبلة".يأتي ذلك مع استمرار المواجهات في جنين ومخيمها بين الشبان وقوات الاحتلال وسط تحليق مكثف لطائرات الاحتلال والتي لم تفارق سماء المحافظة.