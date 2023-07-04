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شؤون فلسطينية

العدل بغزة تدعو لوقف العدوان الإسرائيلي البربري على جنين

رام الله - دنيا الوطن
أدانت وزارة العدل اليوم العدوان الإسرائيلي الهمجي والبربري على مخيم وبلدة جنين مشيرة إلى أنه لا بد من وقف هذه الجرائم والبدء فعلياً بملاحقة مرتكبيها ونيلهم العقاب على مجازرهم التي يرتكبونها بحق المدنيين في جنين.

ونعت الوزارة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، شهداء المخيم داعية بالشفاء العاجل للجرحي، معربة عن استهجانها الشديد لهذه الجرائم التي تأتي بضوء أخضر أميركي وفي ظل صمت دولي وإدانات عربية خجولة تستوجب نفخ الروح فيها مجدداً لتكون ذات قوة وتأثير.

ودعت وزارة العدل كافة وزراء العدل في الدول العربية الشقيقة والإسلامية لرفع دعاوى قضائية ضد قادة الاحتلال ومجرميه أمام محكمتي العدل والجنائية الدولية وفي كافة الدول التي تربطها بها علاقة صداقة وإنسانية.

وشددت على أن هذه الجرائم نتيجة دائمة وصريحة لإفلات الاحتلال من العقاب ورداً على الصمت الدولي والتطبيع العربي، داعية لفضح الاحتلال في كافة المحافل الدولية.

وقالت أن هذه العقلية الإجرامية والتذرع بمبرات واهية ما هي إلا دليل مستمر ومتكرر على أن هذا الاحتلال هو عدو واضح للتحضر الإنساني والمدنية وهي عقلية تتحكم بمقاليد الحكم في دولة الاحتلال كما يترجمها يومياً المستوطنون على أرض الواقع ضد الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.

ودعت المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية لعدم غض الطرف وتوثيق هذه الجرائم أولاً بأول لأن يوم العقاب آت لا محالة، داعية الشعوب العربية والحرة لمساندة الشعب الفلسطيني في مسيرته لنيل حريته واستقلاله.

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