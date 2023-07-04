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شؤون فلسطينية

بلدية جنين لأحرار العالم: الأهالي أصبحوا بلا كهرباء ومياه وبعضهم أصبح مشرداً

بلدية جنين لأحرار العالم: الأهالي أصبحوا بلا كهرباء ومياه وبعضهم أصبح مشرداً
قوات الاحتلال في جنين
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت بلدية جنين مساء الاثنين، نداء استغاثة، داعية الأحرار والشرفاء داخل فلسطين وفي العالم أجمع، لـ "المساعدة والوقوف إلى جانب أهالي جنين ومخيمها الصامد، والمشاركة في النضال من أجل تحقيق الحرية والعدالة".

وقالت البلدية في نداء الاستغاثة الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بعملية اقتحامٍ وحشية إلى مدينة جنين ومخيمه الصامد، مخيم العزة والكرامة والإباء، هذا المخيم الذي يدافع ببسالة عن كرامة الأمة ومقدساتها، وقد أوقعت قوات الاحتلال البربرية عشرات الخسائر البشرية بين شهيدٍ وجريح من سكان المخيم العزّل والذين يبيتون في مساكنهم بأمان، واستخدم قوةً همجيةً مفرطة بحق أبناء الشعب الفلسطيني على أرضه.

وقالت البلدية إن هذه ليست المرة الأولى، فمنذ فترة طويلة وجنين تعاني من ويلات الاحتلال، لكن هذه المرة بصورة أشد بطشاً وحقداً وقسوة ومرارة، دون الشعور بأي رادع أو رقابة من أحد، وجيش الاحتلال اليوم يعمل على تدمير البشر والشجر والحجر، فقد عاثت قواته في الأرض فساداً وقاموا بتخريب البنية التحتية من شبكات ماءٍ وكهرباءٍ وصرفٍ صحيٍّ وطرق وممتلكاتٍ عامة وخاصة. 

وقالت بلدية جنين في النداء: "إلى أهلنا في فلسطين، إلى أشقائنا العرب، وإلى أحرار العالم أجمع، إن بلدية جنين ممثلة بمجلس البلدي رئيساً وأعضاء والعاملين فيها، نرفع هذا النداء المؤلم من قلوب مجروحة في جنين ومخيمها المنكوب للوقوف معنا في وجه هذا العدوان الغاشم، تستغيث جنين ومخيمها، وتنادي بالمساعدة والدعم العاجل، فالأهالي هنا يعيشون في ظلمة تامة، بلا ماء نقي يروي عطشهم، بلا كهرباء تنير منازلهم وطرقاتهم، وبلا صرف صحي يحمي صحتهم، بل بعضهم أصبح مشرداً بلا مأوى. جنين تعاني، حتى وحدات الإسعاف والطوارئ دمرت، وصوت أهلها يدوي بصراخ يناشد العالم بالوقوف إلى جانبهم".

ودعت البلدية للتضامن معها، والوقوف في وجه هذا الظلم الذي تتعرض له جنين، "نطلب منكم أن ترفعوا صوتكم عالياً وأن تنشروا هذا النداء في كل مكان، لتصل صيحتنا إلى كافة أرجاء العالم. نحتاج إلى دعمكم ووقفتكم، نحتاج إلى مساندتكم في الأخذ بيد أطفال الشهداء والجرحى والأسرى، والأرامل والأمهات الثكلى. نحتاج إلى مساعدتكم في لجم هذا الاحتلال وفي إعادة بناء البنية التحتية المدمرة وتأمين احتياجات الحياة الأساسية ليظلوا صامدين، نحتاج إلى تضافر جهودكم اليوم أكثر من أي وقتٍ مضى".

وجاء في البيان: "إلى الدول العربية الشقيقة، والمنظمات الإنسانية والمؤسسات الدولية والأممية، كونوا بجانبنا في هذه المحنة الصعبة، نحن نناشدكم ونستحلفكم بدماء الشهداء، أن تقفوا إلى جانب الأبرياء، لأننا بحاجة إلى دعمكم وتضامنكم، ونطالبكم بالضغط والتدخل العاجل واتخاذ إجراءات فعّالة لوقف هذه المجازر وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب بحقنا وتودي بأرواحنا وممتلكاتنا، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة، فلنتحد كأمة ونقف صفاً واحداً لإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام والعدالة في فلسطين، وإنهاء الإفلات من العقاب".

وتابع البيان: لقد بلغت معاناتنا ذروتها، ولكننا لن نستسلم للظلم والطغيان، سنظل صامدين ومقاومين حتى تحقيق العدالة وتحرير فلسطين، ونحن نثق بقوتنا كشعب وبإرادتنا في الحرية والكرامة، ونؤمن بأننا سننتصر بوحدتنا وتضامنكم، ونصدح بصوتنا لكل العالم بأن جنين ومخيمها ستبقى صامدة، وأن الحق والعدالة ستنتصر في النهاية. فلتصل صيحتنا إلى كل أرجاء العالم، فنحن بحاجة إلى صوتكم لإنقاذ جنين ومخيمها من الدمار والظلم. فكونوا إلى جانبنا، لكي يعيش الأطفال بلا خوف، والشباب في أمان، والعائلات بكرامة. نحتاج إلى دعمكم اليوم لنبني جسور الأمل ونعيد الحياة إلى جنين ومخيمها، وبصوتنا الواحد، سنحقق تغييراً حقيقياً ونقدم رسالة قوية للعالم بأننا نستحق الحياة الكريمة.

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