أول تعليق رسمي فلسطيني على تهجير المدنيين من منازلهم في مخيم جنين

وتعتبر الوزارة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذه الجريمة انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف والتزامات إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال للأرض الفلسطينية.

وتطالب الوزارة المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة المختصة التدخل الفوري لحماية السكان المدنيين من بطش الاحتلال.

وأكد الهلال الأحمر في جنين، مساء اليوم الاثنين، بأن طواقمه أخلت أكثر من 500 عائلة من داخل المخيم.





وأضافت في تصريح لها، بأنه يواجه صعوبة في التنقل داخل المخيم جراء إغلاق الطرق من قبل الاحتلال.



