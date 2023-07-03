أول تعليق رسمي فلسطيني على تهجير المدنيين من منازلهم في مخيم جنين
طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ المجتمع الدولي والولايات المتحدة التدخل الفوري والسريع لوقف العدوان الإسرائيلي وإجبار إسرائيل على الانسحاب الفوري من جنين ومخيمها.
وقال في تغريدة عبر (تويتر)، إنه "تجري الآن عملية تهجير كبير لسكان مخيم جنين مما ينذر بعواقب كبيرة قد تحدث في كل لحظة".
وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الاثنين، بأشد العبارات جريمة طرد وتهجير عائلات فلسطينية في مخيم جنين من منازلها تحت حجج أمنية واهية، "وسط حالة من الترهيب التي فرضتها قوات الاحتلال على المخيم، مما يعيد إلى أذهاننا نكبة شعبنا".
وتعتبر الوزارة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذه الجريمة انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف والتزامات إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال للأرض الفلسطينية.
وتطالب الوزارة المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة المختصة التدخل الفوري لحماية السكان المدنيين من بطش الاحتلال.
وأكد الهلال الأحمر في جنين، مساء اليوم الاثنين، بأن طواقمه أخلت أكثر من 500 عائلة من داخل المخيم.
وأضافت في تصريح لها، بأنه يواجه صعوبة في التنقل داخل المخيم جراء إغلاق الطرق من قبل الاحتلال.
وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أجبرت مئات المواطنين على إخلاء منازلهم، في المنطقة القريبة من دوار الحصان، وذلك بعد أن طالبتهم عبر مكبرات الصوت بإخلاء المنازل، مؤكدين لجوء العائلات لساحات المستشفيات وقاعة بلدية جنين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
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