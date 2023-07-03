مباشر | 9 شهداء وعشرات الجرحى في عدوان إسرائيلي متواصل على جنين

شؤون فلسطينية

شاهد: إخلاء أكثر من 500 عائلة من داخل مخيم جنين

شاهد: إخلاء أكثر من 500 عائلة من داخل مخيم جنين
الاحتلال يجبر الأهالي على الإخلاء من داخل مخيم جنين
رام الله - دنيا الوطن
أكد الهلال الأحمر في جنين، مساء اليوم الاثنين، بأن طواقمه أخلت أكثر من 500 عائلة من داخل المخيم.

وأضافت في تصريح لها، بأنه يواجه صعوبة في التنقل داخل المخيم جراء إغلاق الطرق من قبل الاحتلال.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أجبرت مئات المواطنين على إخلاء منازلهم، في المنطقة القريبة من دوار الحصان، وذلك بعد أن طالبتهم عبر مكبرات الصوت بإخلاء المنازل، مؤكدين لجوء العائلات لساحات المستشفيات وقاعة بلدية جنين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

يأتي ذلك في ظل عدوان إسرائيل متواصل منذ فجر اليوم الاثنين، على مدينة جنين.

وأعلنت وزارة الصحة، استشهاد تسعة مواطنين، وإصابة 50 آخرون بينهم 10 بجروح خطيرة، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل.

 

 

 

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