شاهد: إخلاء أكثر من 500 عائلة من داخل مخيم جنين





وأضافت في تصريح لها، بأنه يواجه صعوبة في التنقل داخل المخيم جراء إغلاق الطرق من قبل الاحتلال.





وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أجبرت مئات المواطنين على إخلاء منازلهم، في المنطقة القريبة من دوار الحصان، وذلك بعد أن طالبتهم عبر مكبرات الصوت بإخلاء المنازل، مؤكدين لجوء العائلات لساحات المستشفيات وقاعة بلدية جنين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).





يأتي ذلك في ظل عدوان إسرائيل متواصل منذ فجر اليوم الاثنين، على مدينة جنين.





وأعلنت وزارة الصحة، استشهاد تسعة مواطنين، وإصابة 50 آخرون بينهم 10 بجروح خطيرة، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل.











رام الله - دنيا الوطنأكد الهلال الأحمر في جنين، مساء اليوم الاثنين، بأن طواقمه أخلت أكثر من 500 عائلة من داخل المخيم.