فيديو.. قيادي بحماس: أي حماقة وتجاوز للخطوط الحمر يعني أننا أمام حرب مفتوحة





وأكد في كلمة له خلال مسيرة لحركة حماس غرب مدينة غزة، إن رد المقاومة رهن بسلوك الاحتلال في الميدان، مشيراً إلى أن كل الخيارات مفتوحة للرد على العدوان والدفاع عن شعبنا.





وشدد رضوان على أن "أي حماقة يرتكبها الاحتلال وأي تجاوز للخطوط الحمر، يعني هذا أننا أمام حرب مفتوحة مع الاحتلال ستكون المقاومة لها وستنتصر المقاومة بإذن الله".





ودعا القيادي في حماس جماهير شعبنا في كل أماكم تواجدهم لـ "توسيع مساحة الاشتباك والمواجهة مع الاحتلال"





كما دعا جماهير الأمة العربية والإسلامية بإسناد أهلنا في جنين والضفة الغربية، مطالباً الدول العربية التي قامت بالتطبيع مع الاحتلال، لقطع العلاقات معه ودعم ثبات شعبنا الفلسطيني.

رام الله - دنيا الوطنقال القيادي في حركة حماس، إسماعيل رضوان، اليوم الاثنين، إن المقاومة تتابع عن كثب تطورات الأحداث في جنين.