(أونروا) تعرب عن قلقها إزاء عدوان الاحتلال على جنين

رام الله - دنيا الوطنأعربت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الضفة الغربية، عن بالغ قلقها إزاء عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ صباح اليوم على مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين، المعروف بالكثافة السكانية العالية.وطلبت (أونروا)، في بيان لها، مساء اليوم الإثنين، باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان حصول المصابين على الرعاية الطبية.وأشار الوكالة في بيانها، إلى الأضرار الجسيمة التي وقعت للبنية التحتية للمخيم، بما في ذلك الأضرار التي لحقت بشبكة المياه، ما أدى لتعطل خدمات المياه والكهرباء في مناطق واسعة منه، ما جعل سكان المخيم غير قادرين على الانتقال من منازلهم، وكثير منهم بحاجة ماسة إلى الطعام ومياه الشرب وحليب الأطفال.