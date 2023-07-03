الشعبية تعقب على قرارات اجتماع القيادة

رام الله - دنيا الوطنرحّبت الجبهةُ الشعبيّة لتحرير فلسطين بدعوة الرئيس محمود عباس عقد اجتماع للأمناء العامين، داعيةً إلى أن تكون الدعوة جادة، وأن يعقد الاجتماع بالقاهرة، والتعامل بمصداقيّةٍ وجديّةٍ مع نتائجه والالتزام بما يصدر منه من توجّهاتٍ وقرارات إزاء ما يجري من عدوان ومجازر في جنين، وإزاء العدوان الشامل على شعبنا وحقوقنا، ومصادرة الأراضي وتوسيع الاستيطان الذي يجسّد السياسة الإسرائيليّة المعلنة بالضم الكامل لأراضي الضفة المحتلة بما فيها القدس.ودعت الجبهة في بيانٍ لها مساء اليوم الاثنين، تعقيباً على مخرجات اجتماع القيادة حول العدوان على جنين، إلى تواصل هذه الاجتماعات وانتظامها بعيدًا عن المناورة، كما في اجتماعات سابقة، وتحويلها مدخلًا لإنهاء الانقسام، وميدانًا لمعالجة الشأن الداخلي وإدارة الصراع مع الاحتلال، وما يتطلّبه ذلك من إعادة بناء للاستراتيجيّة الوطنيّة التي تعيد للصراع طابعه باعتباره شاملًا بين مكونات الشعب الفلسطيني كافةً، وبين الكيان الصهيوني الاستعماري الفاشي بكل تعبيراته وتجسيداته على أرض فلسطين.وأكدت أنّ هذا يستدعي مغادرة الرهانات الضارة على المفاوضات والاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال، والمباشرة بتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي والقرارات الوطنية بإلغاء اتفاق أوسلو وما ترتب عليه من اتفاقات لاحقة، والتزامات أمنية وسياسية واقتصادية، وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال، خاصةً أنه قد بات الجميع أمام حقيقة الموقف الإسرائيلي الذي تجسده حكومة نتنياهو قولًا وفعلًا برفض قيام الدولة الفلسطينية، بل واجتثاث التفكير بها، والدعم الذي توفره الإدارة الأمريكية لهذه السياسة وللعدوان القائم على جنين وعلى الشعب الفلسطيني.