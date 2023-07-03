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شؤون فلسطينية

نتنياهو: العملية مستمرة في جنين حتى تحقيق أهدافها

نتنياهو: العملية مستمرة في جنين حتى تحقيق أهدافها
نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الاثنين، إن "العملية العسكرية في جنين مستمرة وفق الحاجة وحتى تحقيق أهدافها".

وأضاف نتنياهو خلال مؤتمر صحفي عقب جولة تقييم مع قيادته العسكرية "لن يكون هناك ملجأ للمسلحين لا في غزة ولا في جنين ولا في سوريا ولا في إيران، وكل من يخطط لإيذائنا دمه مهدور" وفق ما نقل موقع (قناة كان) الإسرائيلي.

وتابع "قواتنا دخلت إلى الأوكار ودمرتها وقتلت واعتقلت العديد منهم وتستولي على الأسلحة والعبوات الناسفة ومعامل إعدادها كل ذلك يجري في منطقة تعد الأكثر اكتظاظًا".

وشدد نتنياهو على أن "العملية في جنين تعزز قدرة الردع للحماية من العمليات ولتغيير المعادلة  وسنواصل العمل في جنين طالما دعت الحاجة لذلك لإعادة الهدوء والأمن".

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