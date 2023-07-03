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شؤون فلسطينية

أبو ظريفة: صمود جنين وأهلها سيفشل مخططات الاحتلال

أبو ظريفة: صمود جنين وأهلها سيفشل مخططات الاحتلال
طلال أبو ظريفة
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، طلال أبو ظريفة، مساء اليوم الاثنين، إن "صمود وبطولة أبناء مدينة جنين ومخيمها الباسل في مقاومة ومواجه العدوان الإسرائيلي الدموي هو الذي سيفشل مخططات الاحتلال الرامية لوأد المقاومة الباسلة التي تردع الاحتلال للمضي قدما بسياسة الضم للضفة الغربية".

وأضاف أبو ظريفة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه أن "حكومة نتنياهو تدرك ان اعتداءاتها واجتياحاتها لمدينة جنين ومخيمها ومدن الضفة الغربية ومخيماتها لن توقف لهيب المقاومة الشعبية والمسلحة لأن شعبنا اتخذ قراره الحاسم بالدفاع عن وجوده وحقوقه الوطنية بإسقاط مخطط القتل والضم والاستيطان والترحيل والمقاومة هي الطريق للخلاص من الاحتلال ومجازره وفتح الطريق امام شعبنا لتجسيد حقه في تقرير مصيره واقامة دولته الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس وعودة اللاجئين".

وشدد على ضرورة "إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وبناء استراتيجية فلسطينية موحدة تنطلق من تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني للخروج من مسار اوسلو ودائرة الرهانات على التدخلات الامريكية التي تغطي العدوان والجرائم الصهيونية".

وقال القيادي في الديمقراطية إن "القيادة السياسية للسلطة ومنظمة التحرير مطالبة بسياسة واضحة توفر الحماية والغطاء السياسي للمقاومة الشعبية الشاملة عبر تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي وتشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية ولجان الحماية والحراسة للمدن والمخيمات والقرى لحمايتها من هجمات واعتداءات المستوطنين وانخراط الأجهزة الأمنية مع شعبنا ومقاومته في الدفاع والتصدي لألة الإرهاب والقتل الدموي التي تجتاح المدن ومحارق المستوطنين".

وأشار إلى أن صمت المجتمع الدولي وعدم تدخله لوقف العدوان والمجازر الاسرائيلية بحق شعبنا وجنين ومخيمها وغياب محاكمة اسرائيل على جرائمها، هو الذي يشجعها على الاستمرار بهذه الجرائم وانتهاك القانون الدولي.

ولفت إلى أنه لا رهان إلا على شعبنا ومقاومته ودعم أحرار امتنا والعالم فهو الطريق الأقصر لتحقيق الحرية والاستقلال لشعبنا الفلسطيني.

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