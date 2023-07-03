الجزائر تدين عدوان الاحتلال على جنين وتدعو لحماية دولية لشعبنا

رام الله - دنيا الوطنأدانت وزارة الخارجية الجزائرية، بشدة، اليوم الإثنين، عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها، ما أسفر عن ارتقاء العديد من الشهداء، وإصابة العشرات من المدنيين.وطالبت الخارجية الجزائرية بـ"الوقف الفوري لهذه العمليات العسكرية التي تنتهك بصفة فاضحة جميع الأعراف والقوانين الدولية وأبسط القيم الإنسانية".وجددت الجزائر "التعبير عن تضامنها الدائم مع الشعب الفلسطيني الأبي ومناصرة قضيته العادلة في إنهاء احتلال أراضية وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".ودعت "المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية في ضمان حماية دولية للشعب الفلسطيني ومحاسبة المسؤولين عن سلسلة الجرائم، التي ما انفك المحتل يرتكبها في الأراضي الفلسطينية المحتلة دون مساءلة أو ردع أو محاسبة."