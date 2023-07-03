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شؤون فلسطينية

خلال اجتماع القيادة.. الرئيس عباس: وجّهت الحكومة لتوفير كل ما يلزم لمدينة جنين

خلال اجتماع القيادة.. الرئيس عباس: وجّهت الحكومة لتوفير كل ما يلزم لمدينة جنين
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
جدد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مطالبته المجتمع الدولي بضرورة توفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني وفرض عقوبات على كيان الاحتلال الإسرائيلي وإدانة هذا العدوان الإرهابي على جنين ومخيمها.

ودعا الرئيس عباس، في كلمته خلال ترؤسه اجتماع القيادة في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، مساء اليوم الإثنين، لبحث العدوان المتواصل على جنين ومخيمها، الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية كافة لاجتماع طارئ لمواجهة هذه المخاطر.

وقال الرئيس الفلسطيني: "وجهت الحكومة وأجهزتها لتوفير كل ما يلزم لتعزيز صمود أهلنا في جنين وبقية أرض دولة فلسطين.

وقد أعلنت وزارة الصحة، استشهاد 9 مواطنين، وإصابة 50 آخرون بينهم 10 بجروح خطيرة، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل، منذ فجر اليوم الإثنين، على مدينة جنين ومخيمها.

وعرف من الشهداء: سميح فراس أبو الوفا، وأوس الحنون، وحسام أبو ذيبة، ونور الدين حسام مرشود، ومحمد مهند شامي.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، البدء بعملية عسكرية واسعة في مناطق شمال الضفة الغربية تستهدف بالتحديد مدينة جنين ومخيمها.

وقالت إذاعة الحيش، إنه تقرر البدء بعملية عسكرية واسعة في جنين، تهدف " إحباط البنى التحتية المسلحة واعتقال عناصرها في جنين".

وأفادت صحيفة (يديعوت أحرنوت) أن الجيش "بدأ عملية مستهدفة لإفشال البنية التحتية للمسلحين في المدينة وفي مخيم جنين، بهدف تنفيذ عمليات دقيقة وحادة لفصل المسلحين عن السكان المدنيين.

وفي أعقاب عملية القصف، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقدر بـ150 آلية عسكرية ترافقها جرافات مدرعة، مدينة جنين من عدة محاور، وحاصرت مخيم جنين، وقطعت الطرق التي تربط بين المدينة والمخيم، واستولت على عدد من المنازل والبنايات المطلة عليه، ونشرت قناصتها فوق أسطحها، وقطعت التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من المخيم.

وما تزال سماء جنين ومخيمها تشهد تحليقا مكثفا لطائرات الاحتلال الإسرائيلي، سواء (الأباتشي) أو طائرات الاستطلاع.

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