(عرين الأسود) تصدر بياناً حول العدوان المستمر في جنين

أكدت مجموعات (عرين الأسود)، اليوم الإثنين، أن مجموعة من مقاتليها وصلت مخيم جنين وتخوض المعارك برفقة المقاومين هناك.

وقالت مجموعات (عرين الأسود) في بيان لها، إننا "ندعو أبناء شعبنا للنزول إلى نقاط التماس لمواجهة الاحتلال في تمام السابعة مساء".

كما ودعت مجموعات عرين الأسود خلال البيان "كل من يمتلك سلاحا أن يستهدف الاحتلال اليوم نصرة لجنين".

وفيما يلي نص البيان كما نشرته (عرين الأسود) عبر حسابها الرسمي على (تليغرام):

بسم الله الرحمن الرحيم

سيهزم الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ

صدق الله العظيم

بيان مقتضب

بإسم الشهداء ودمائهم بإسم المقاومين وبنادقهم الطاهرة التي ما عرفت إلا العز ما ساومت يوما ولا هادنت بإسم مخيم جنين وبإسم جنين نقول ما قاله الشهيد محمود طوالبة حين طُلَب منه أن يسلم نفسه وأن المعركة كرٌّ وفر فأجاب هذه المعركة لا يوجد فيها فَرْ ، هذه المعركة كٌّرٌ وكَرْ ونحن نقول هذه المعركة التي بدأت منذ أن أشعل فتيلها العموري ورفاقه وصولا الى اليوم هي معركة كرٌّ وكَر صدق محمود وصدق الشهداء وصدقت جنين ،

جنين التي تتقن الإثخان فيهم وتتقن محاورتهم ولم يحاورهم احد بالكون كما حاورتهم جنين وأمام تضحيات جنين وعظمة رجالها وشهدائها وتضحياتهم ندعو أبناء شعبنا في كل مكان في الضفة الغربية وفي القدس وفي الداخل وفي الشتات وفي قطاع غزة الأطفال قبل الكبار الشيوخ قبل الشباب أخرجوا اليوم في تمام الساعة ١٩٠٠ الى الشوارع والميادين والحواجز مهللين مكبرين من أجل جنين من أجل شهدائها من أجل تضحياتهم في كل مكان في كل ميدان على كل حاجز ازحفوا وإقطعوا طرق المستوطنين وطرق إمداداتهم أهلنا تاج رؤوسنا نبض قلوبنا في جنين وقرى جنين إزحفوا وإقتربوا من المخيم الآن الآن الآن قدر الإمكان فهذا يخفف على المقاتلين .





نقول لأبناء شعبنا إن مجموعة مقاتلين من مقاتلي عرين الأسود قد وصلت مخيم جنين منذ فجر هذا اليوم وتشارك المقاتلين المجاهدين الآن القتال في أشرف وأطهر المعارك

الشرف اليوم هو القتال ولا شرف ولا كرامة اليوم بدونه أما انتم أهلنا الأحرار في مدينة نابلس وقراها ومخيماتها وأهلنا في الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات لنبدأ في نفس الوقت جميعا في كل المدن في كل الميادين في كل نقاط التماس في تمام الساعة ١٩٠٠ الحضور اليوم الى الميادين فرض عين وواجب لا يسقط ،جنين اليوم يجب أن تسمع صوت الجميع إلى كل مقاتل حر إلى كل من يمتلك السلاح من لم يستطع الوصول الى جنين شاغلهم في أي مكان يتواجدون فيه لا صوت اليوم يعلو فوق صوت الرصاص والبنادق الحرة المشتبكة وليس لجنين ومخيمها منا إلا الوفاء والتضحية وليس للعدو باذن الله الا الدمار والسواد سنريكم ارضا محروقة بأذن الله تحت أقدامكم وسماء سوداء من فوقكم في كل مكان وموقع لا نريد من مقاتلينا ومن أبناء شعبنا أن يرى العدو اليوم لونا إلا السواد سنشعل النار في كل شي لن نترك جنين وحيده .





يا أبناء شعبنا من أقصى الجنوب الى أقصى الشمال إن المقاومة قطعت عهدا ووعدا عليها هذا المعركة هي كرٌّ وكر وليست كرٌ وفر ارونا منكم ما يرضي الله ويشفي صدور قوم مؤمنين

الله أكبر الله أكبر

وسنرى من سيحاصر من