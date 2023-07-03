العاروري يدعو المقاومين لأسر جنود الاحتلال في مخيم جنين





وقال في تصريحات لقناة (الأقصى)، اليوم الاثنين، تعقيباً على العدوان في جنين، إن "العدو هو من سيضع في الكمائن وجنوده هم من سيقتلون"، مشيراً إلى أن "المقاومين في جنين جبهة واحدة ضد عدوان الاحتلال والمقاومة بالضفة الغربية تتطور في ظروف صعبة ومستحيلة".





كما دعا العاروري "كل شعبنا ومقاومينا وكل من لديه إمكانية وكل من لديه أداة لنصرة شعبنا وأهلنا في جنين أين يبادر في الفعل والعمل".





وأكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بأننا "على ثقة أن الاحتلال الذي جاء ليحطم إرادة المقاومة في جنين سيخرج جارا أذيال الخيبة".





وتابع: "الاحتلال لا يتعلم الدروس بالذات هذه الحكومة الإجرامية الفاشية بمعايير كل العالم"، مشيراً إلى أننا "كلنا ثقة بإرادة وعزيمة شعبنا ومقاومينا في مخيم جنين وهم لحمة واحدة ويد واحدة".

رام الله - دنيا الوطندعا نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، المقاومين لأسر جنود الاحتلال في مخيم جنين حتى "تنقلب هذه الهجمة وبالا عليهم".