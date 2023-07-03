"شؤون اللاجئين بالمنظمة" تدين الاعتداء على مخيم جنين وتطالب بتأمين الحماية الدولية للمخيمات







رام الله - دنيا الوطنأدانت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جنين، اليوم (الاثنين) ، الذي أسفر عن 8 شهداء و50 إصابة بينها 10 خطيرة ولا يزال العدد في ازدياد مع استمرار العدوان .وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. احمد أبو هولي: "ان ما يجري في مخيم جنين جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية"، الامر الذي يستوجب موقف دولي عاجل وفاعل من اجل توفير الحماية الدولية لشعبنا، ولإجبار جيش الاحتلال على وقف هذا التصعيد الاجرامي.وحذر د. أبو هولي من جرائم جديدة ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد استهدافها لمستشفى ابن سينا ، وعمارة سكنية داخل المخيم واطلاق الرصاص الحي بشكل مباشر على المواطنين المدنيين القاطنين في المخيم واستخدام الطيران الحربي والقوة المفرطة ي ظل صمت مريب من المجتمع الدولي .وأشار الى ان هذا الهجوم على مخيم جنين وباقي المخيمات الفلسطينية يهدف بالدرجة الأساس الى كسر الروح المعنوية والنضالية للمخيمات الفلسطينية التي تنسجم مع الهجمات الإسرائيلية الاخرى التي تستهدف اسقاط حق العودة اللاجئين الفلسطينيين وتصفية قضيتهم من خلال التحريض على الاونروا لوقف تمويلها ومحاولات إعادة تعريف اللاجئ.وأكد د. أبو هولي بان المخيمات ستبقى عنوان للصمود والنضال ولن ينال الاحتلال منها ومن إرادة اللاجئين الفلسطينيين الذين لن يرفعوا الرايات البيضاء مهما عظمت التضحيات كما وستبقى المخيمات المخزون النضالي لشعبنا الفلسطيني في وجه الاحتلال حتى نيل الاستقلال وإقامة الدولة على طريق نيل كافة الحقوق الوطنية الفلسطينية وفي المقدمة منها حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم التي هجروا منها عام 48 وفقا للقرار 194.ودعا د. أبو هولي جماهير شعبنا الفلسطيني بمختلف فصائله إلى المزيد من الوحدة والتلاحم الوطني لمواجهة سياسة التطرف والعدوان الإسرائيلي ومخططاته الرامية إلى الانقضاض على المشروع الوطني الفلسطيني التحرري.