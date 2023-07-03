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مباشر | #تغطية_صحفية: سبعة شهداء وعشرات الجرحى في عدوان إسرائيلي مستمر على جنين

شؤون فلسطينية

وزيرة الصحة: نعمل بخطة طوارئ قصوى في جنين

وزيرة الصحة: نعمل بخطة طوارئ قصوى في جنين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزيرة الصحة مي الكيلة، أن الوزارة تعمل بخطة طوارئ قصوى في جنين لتقديم العلاج اللازم للجرحى وتوفير كافة الاحتياجات الصحية اللازمة.

وقالت الكيلة في بيان لها، اليوم الاثنين، إن "الوزارة قامت، منذ اللحظات الأولى لعدوان الاحتلال على جنين، بتجهيز مراكز علاج وأقسام عناية مكثفة في محيط مدينة جنين والمحافظات المجاورة، وتعمل الطواقم على تنسيق مستمر لنقل الحالات الحرجة إلى مستشفيات قلقيلية ونابلس لتخفيف الضغط وتقديم ما يلزم من علاج".

وأضافت: "أرسلنا ما يلزم من طواقم تشمل أطباء وممرضين ومستلزمات طبية ووحدات دم وسيارات وطواقم إسعاف إلى عدد من مراكز العلاج في جنين ونابلس وقلقيلية لإسناد عمل الطواقم وتقديم العلاج في الوقت اللازم".

وتعمل مستشفيات محافظة جنين ومراكز الرعاية الصحية فيها ضمن خطة طوارئ صحية تم إعدادها مسبقاً احتمالاً لأي طارئ في ظل تصاعد عدوان الاحتلال على أبناء شعبنا في جنين والمحافظات الأخرى.

وطالبت وزارة الصحة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفوري من أجل وقف الاعتداء على أبناء شعبنا في جنين والسماح لطواقم الإسعاف الوصول للجرحى ونقلهم، ولجم اعتداءات الاحتلال على مراكز العلاج وطواقم وسيارات الإسعاف.

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