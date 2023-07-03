وزارة الثقافة تُدين العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها



وأضاف أبو سيف أن استهداف الاحتلال لأرواح وممتلكات وإمكانات شعبنا وارتقاء عدد من الشهداء الذي ذهبوا ضحية هذا العدوان الإجرامي واستهداف مسرح الحرية الذي يساهم في إثراء الوعي الوطني والثقافي لشعبنا من خلال دوره الفني والثقافي دليل على إجرام الاحتلال واستهدافه لوعي شعبنا ودور المؤسسات الثقافية ومهامها الوطنية الإبداعية، بالإضافة إلى استهداف المباني والممتلكات الخاصة بأهلنا في مخيم الصمود جنين، وتدمير العشرات من البنايات.



وختم أبو سيف قوله: "إن هذا العدوان يعبر عن وحشية وحقد الاحتلال على شعبنا الذي يقف مخرزاً جارحاً بوجه طغيانه".

وأضاف أبو سيف أن استهداف الاحتلال لأرواح وممتلكات وإمكانات شعبنا وارتقاء عدد من الشهداء الذي ذهبوا ضحية هذا العدوان الإجرامي واستهداف مسرح الحرية الذي يساهم في إثراء الوعي الوطني والثقافي لشعبنا من خلال دوره الفني والثقافي دليل على إجرام الاحتلال واستهدافه لوعي شعبنا ودور المؤسسات الثقافية ومهامها الوطنية الإبداعية، بالإضافة إلى استهداف المباني والممتلكات الخاصة بأهلنا في مخيم الصمود جنين، وتدمير العشرات من البنايات.

وقال وزير الثقافة د.عاطف أبوسيف، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن هذا العدوان المستمر على شعبنا من رفح حتى جنين لن يُثني شعبنا عن عزيمته في المُضي قدما نحو الحرية والخلاص والاستقلال .