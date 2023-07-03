الاحتلال يقصف عمارة سكنية في مخيم جنين ويستهدف مستشفى ابن سينا

رام الله - دنيا الوطناستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مستشفى ابن سينا في مدينة جنين، وبناية سكنية داخل مخيم جنين.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن قوات الاحتلال قصفت عمارة سكنية تعود للمواطن أبو إياد الصباغ في المخيم بصاروخين، وتم إخلاؤها من ساكينها بالكامل.وقال صاحب البناية التي تتكون من ثلاثة طوابق وتضم ست شقق سكنية، إن القصف تسبب بتدمير الطابق الثالث بالكامل.كما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص صوب المواطنين أمام قسم الطوارئ في مستشفى ابن سينا، واستخدمت المواطنين كدروع بشرية في منطقة طلعة الغُبَّز في مخيم جنين.