القسام بالضفة لمقاتليها: نوعز بضرب المحتل في جميع أماكن تواجده

رام الله - دنيا الوطنأوعزت كتائب الشهيد عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بالضفة الغربية لعناصرها المنتشرة في جميع محافظات الضفة الغربية والقدس، بـ "ضرب المحتل في جميع أماكن تواجده بكل السبل والوسائل المتاحة".وأكدت في بيان لها، على أن "جميع الخيارات مفتوحة أمام المجاهدين للرد على تغول الاحتلال ولجم عدوانه المتواصل على جنين ومخيمها".وطمأنت الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية على أن المقاومة في جنين ومخيمها بخير، وأن "مجاهديها الأبطال يتصدون لأرتال الاحتلال بكل بسالةٍ واقتدار موقعين في صفوفه الكثير من الخسائر".ووجهت كتائب القسام رسالة إلى الاحتلال بقولها "نقول لعدونا لن تخرج من جنين كما دخلتها، وستندحر منها تجر خلفك أذيال الخيبة والانكسار بفعل ضربات المجاهدين".