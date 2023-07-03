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شؤون فلسطينية

تيسير خالد: جنين لن تنكسر

تيسير خالد: جنين لن تنكسر
تيسير خالد
رام الله - دنيا الوطن
وجه تيسير خالد التحية للمقاومة الفلسطينية الباسلة في محافظة ومدينة ومخيم جنين وأكد ان جنين لن تنكسر وانها سوف تنتصر على الغزاة والمعتدين الاسرائيليين في حربنا الوطنية العادلة ضد الاحتلال ، الذي يصر على إغلاق ملف العلاقات لفلسطينية – الاسرائيلية على دائرة أمنية دموية تعيد الى الاذهان سيناريو عدوان السور الواقي عام 2002 ، الذي أعطى فيها مخيم جنين اروع صور البطولة والفداد .

وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن بنيامين نتنياهو لم يعد رئيس الوزراء الفعلي في دولة الاحتلال بعد ان سلم زمام الامور في حكومته للثنائي الفاشي والنازي وحاخاماتهم، بتسلئيل سموتريتش وايتمار بن غفير لحسم الصراع مع الشعب الفلسطيني بمسارين متلازمين يعبر الأول عن نفسه بإطلاق موجة عالية من التوسع غير المسبوق في البناء الاستيطاني ويعبر الثاني عن نفسه بالدعوات الهستيرية  لاطلاق عملية عسكرية واسعة في محافظتي جنين ونابلس لاحتواء المقاومة الفلسطينية، التي فرضت نفسها باعتبارها خيار الشعب الفلسطيني للتخلص من الاحتلال والاستيطان بعد ان دخلت العملية السياسية نفقا مظلما ومسدودا ، لا مخرج منه سوى تحويل هذا الاحتلال الى احتلال مكلف يجبر العدو على إعادة حساباته ويدفع المجتمع الدولي الى مغادرة سياسة ازدواجية المعايير والتدخل لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وتمكين هذا الشعب من حقه في تقرير المصير .

ودعا خالد القوى والهيئات والمؤسسات السياسية والمجتمعية الفلسطينية الى قيادة تحرك جماهيري واسع وفعال في جميع المحافظات في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة وفي قطاع غزة  لنصرة محافظة ومدينة ومخيم جنين، والقيادة الفلسطينية الى إعادة النظر في حساباتها السياسية والبناء على الاجماع الوطني ، كما عبر عن نفسه في قرارات المجلس الوطني وقرارات الدورات المتعاقبة للمجلس المركزي الفلسطيني وضرورة احترامها وإعادة بناء العلاقة مع إسرائيل باعتبارها دولة عدو وارهابية ودولة تمييز وفصل عنصري وتطهير عرقي والبدء بإعداد الأوضاع الوطنية  لعصيان وطني شامل وتحويله الى حاضنة شعبية توفر الحماية والمساندة الفعالة للمقاومة الفلسطينية، التي باتت الخاير الوطني، الذي يجمع عليه الرأي العام الفلسطيني.

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