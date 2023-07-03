سرايا القدس ستقوم بواجبها.. أول تصريح من النخالة بشأن عدوان الاحتلال على جنين

رام الله - دنيا الوطنقال زياد النخالة، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إن "ما يجري في جنين هو مذبحة يقوم بها العدو ضد الشعب الفلسطيني".وأكد النخالة، في تصريح مقتضب، اليوم الإثنين، أن "المقاومة وسرايا القدس ستقوم بواجبها لوقف هذه المذبحة".وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ الليلة الماضية، عدوانها على مدينة جنين ومخيمها، ما أسفر حتى اللحظة عن استشهاد ثمانية مواطنين، وإصابة 50 آخرين بينهم 10 بحالة خطيرة.وصباح اليوم، أكدت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية على أنها في "حالة انعقاد دائم لمتابعة العدوان الهمجي على جنين، وأن المقاومة في كل الساحات لن تسمح للعدو بالتغول على أهلنا في جنين أو الاستفراد بهم".وقالت الغرفة المشتركة، في بيان لها، إن "استمرار العدوان على جنين وسلوك الاحتلال هو ما سيحدد طبيعة رد المقاومة"، داعية كل فصائل المقاومة في جنين ومخيمها للتكاتف وخوض المواجهة بشكل موحد.وأضافت "ندعو أبناء شعبنا في كل مدننا وقرانا ومخيماتنا خاصة حول جنين لتفعيل المواجهة مع الاحتلال ومساندة جنين وتلقين العدو دروسًا قاسية ردًا على عدوانه، وندعو المقاومين في كل الساحات للاستعداد للرد على العدوان حال قرر الاحتلال مواصلة جريمته والتمادي في عدوانه".