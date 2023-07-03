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قطر: ندين عدوان الاحتلال على جنين ونطالب بإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها

قطر: ندين عدوان الاحتلال على جنين ونطالب بإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها
جانب من عدوان الاحتلال على جنين
رام الله - دنيا الوطن
أدانت دولة قطر، عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتكرر على مدينة جنين ومخيمها، الذي أسفر عن ثمانية شهداء وعشرات الإصابات، معتبرة إياه "حلقة جديدة في سلسلة اعتداءات الاحتلال المستمرة وجرائمه المروعة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل".

وحذرت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها، اليوم الإثنين، من تلاشي فرص السلام واتساع دائرة العنف بسبب التصعيد الإسرائيلي المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد على "ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي وإجبارها على احترام قرارات الشرعية الدولية".

وجددت دولة قطر موقفها الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

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