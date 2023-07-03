الجزيرة: المقاومة بغزة تُحذر من تصعيد واسع إذا لم يُوقف الاحتلال عدوانه على جنين



ومنذ الليلة الماضية، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على مدينة جنين ومخيمها، ما أسفر حتى اللحظة عن استشهاد ثمانية مواطنين، وإصابة 50 آخرين بينهم 10 بحالة خطيرة.



وصباح اليوم، أكدت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية على أنها في "حالة انعقاد دائم لمتابعة العدوان الهمجي على جنين، وأن المقاومة في كل الساحات لن تسمح للعدو بالتغول على أهلنا في جنين أو الاستفراد بهم".



وقالت الغرفة المشتركة إن "استمرار العدوان على جنين وسلوك الاحتلال هو ما سيحدد طبيعة رد المقاومة"، داعية كل فصائل المقاومة في جنين ومخيمها للتكاتف وخوض المواجهة بشكل موحد.



وأضافت "ندعو أبناء شعبنا في كل مدننا وقرانا ومخيماتنا خاصة حول جنين لتفعيل المواجهة مع الاحتلال ومساندة جنين وتلقين العدو دروسًا قاسية ردًا على عدوانه، وندعو المقاومين في كل الساحات للاستعداد للرد على العدوان حال قرر الاحتلال مواصلة جريمته والتمادي في عدوانه".





رام الله - دنيا الوطننقلت (قناة الجزيرة) عن مصادر فلسطينية، أن "المقاومة في غزة أوصلت رسالة لأطراف دولية بضرورة وقف العدوان الإسرائيلي فوراً على مخيم جنين".وأكدت المصادر لـ(قناة الجزيرة) أن "المقاومة أبلغت الأطراف بأنه إذا لم يوقف الاحتلال عدوانه فإن الأوضاع مرشحة لتصعيد واسع".وأضافت المقاومة في رسالتها للأطراف الدولية أنها "قادرة على الرد بالطريقة والمكان المناسبين".