القسام بمخيم جنين: أوقعنا عدداً من جنود الاحتلال في كمين محكم





رام الله - دنيا الوطنأعلنت كتائب القسام في مخيم جنين عن "وقوع عدد من جنود الاحتلال في كمين محكم ومنسق بين الأذرع العسكرية في المخيم، أثناء محاولتهم التقدم من خلال أحد المنازل".وقالت كتائب القسام، في بيان مقتضب، اليوم الإثنين: "نتحدى جيش الاحتلال في إعلان خسائره المؤكدة بين قتيل ومصاب".وأضافت، أن "مجاهدينا من كل الفصائل الفلسطينية يواجهون جيش الاحتلال في أزقة مخيم جنين محدثين فيهم الإصابات المباشرة".وأشارت إلى أن "المجاهدين في مخيم جنين أسقطوا طائرتين مسيرتين منذ بداية العدوان".ومنذ الليلة الماضية، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على مدينة جنين ومخيمها، ما أسفر حتى اللحظة عن استشهاد ثمانية مواطنين، وإصابة 50 آخرين بينهم 10 بحالة خطيرة.