مباشر | #تغطية_صحفية: سبعة شهداء وعشرات الجرحى في عدوان إسرائيلي مستمر على جنين

شؤون فلسطينية

كتيبة جنين تكشف عن عبوة تدخل الخدمة لأول مرة خلال التصدي للعدوان

كتيبة جنين تكشف عن عبوة تدخل الخدمة لأول مرة خلال التصدي للعدوان
كتيبة جنين - سرايا القدس
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت سرايا القدس - كتيبة جنين، اليوم الإثنين، عن دخول عبوة جديدة للخدمة خلال العدوان الإسرائيلي المستمر على مدينة جنين ومخيمها. 

وقالت كتيبة جنين خلال تصريح لها "رداً على العدوان المستمر  وضمن معركة بأس جنين نفذ مجاهدونا منذ الصباح عدد من  الضربات النوعية في صفوف قوات وآليات الاحتلال، حيث تمكن مجاهدونا من تفجير عدد من عبوات (طارق 1) والتي تدخل الخدمة لأول مرة".

وتابعت "حيث تم تفجيرها بجيب مصفح  صباح اليوم ما أدى إلى إعطابه واشتعال النيران فيه ومقتل وإصابة من فيه".

أفادت وزارة الصحة، باستشهاد سبعة مواطنين، وعشرات الإصابات بينهم حالات خطيرة، جراء عدوان الاحتلال المستمر على جنين، منذ فجر اليوم الإثنين.

وأعلنت الصحة، في بيان مقتضب، أسماء أربعة شهداء وهم: الشاب سميح فراس أبو الوفا، وأوس الحنون، وحسام أبو ذيبة، ونور الدين حسام مرشود.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، البدء بعملية عسكرية واسعة في مناطق شمال الضفة الغربية تستهدف بالتحديد مدينة جنين ومخيمها.

وقالت إذاعة الحيش، إنه تقرر البدء بعملية عسكرية واسعة في جنين، تهدف " إحباط البنى التحتية المسلحة واعتقال عناصرها في جنين".

وأفادت صحيفة (يديعوت أحرنوت) أن الجيش "بدأ عملية مستهدفة لإفشال البنية التحتية للمسلحين في المدينة وفي مخيم جنين، بهدف تنفيذ عمليات دقيقة وحادة لفصل المسلحين عن السكان المدنيين.

وفي أعقاب عملية القصف، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقدر بـ150 آلية عسكرية ترافقها جرافات مدرعة، مدينة جنين من عدة محاور، وحاصرت مخيم جنين، وقطعت الطرق التي تربط بين المدينة والمخيم، واستولت على عدد من المنازل والبنايات المطلة عليه، ونشرت قناصتها فوق أسطحها، وقطعت التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من المخيم.

وما تزال سماء جنين ومخيمها تشهد تحليقا مكثفا لطائرات الاحتلال الإسرائيلي، سواء (الأباتشي) أو طائرات الاستطلاع.

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