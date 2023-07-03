غالانت: منحنا الجيش حرية عمل كاملة في جنين ومتأهبون على جميع الجبهات

قال يوآف غالانت، وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن "قادة وقوات جيش الاحتلال و(شاباك) يتمتعون في جنين بدعم كامل للقيام بكل ما هو ضروري، والعمل من الأرض والجو ".



وأضاف غالانت، في ختام جلسة تقييم أجراها بمشاركة قادة المنظومة الأمنية الإسرائيلية:" نحافظ على مستوى عالي من اليقظة والتأهب على جميع الجبهات، ومستعدون لأي سيناريو"



وزعم غالانت، أن "الجهود الموجهة ​​ضد مراكز الإرهاب في جنين تتقدم كما هو مخطط لها"، مضيفاً أن "القوات الميدانية تتمتع بحرية عمل كاملة"، وفق قوله.



وادعى غالانت أن قوات الاحتلال وجهت "في الساعات القليلة الماضية ضربة قوية للتنظيمات في جنين، وتمكنا من تسجيل إنجازات عملياتية مبهرة".



ومنذ الليلة الماضية، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على مدينة جنين ومخيمها، ما اسفر حتى اللحظة عن استشهاد سبعة مواطنين، وإصابة أكثر من 27 آخرين، جروح سبعة منهم حرجة.







رام الله - دنيا الوطن