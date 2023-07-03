الاحتلال يستهدف الطواقم الصحفية خلال تغطيتها العدوان على جنين







رام الله - دنيا الوطناستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، الطواقم الصحفية خلال تغطيتها للعدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها.وقالت مصادر محلية إن جيش الاحتلال أطلق النار على مراسل التلفزيون العربي عميد شحادة، والمصور ربيع منير، ما تسبب باحتراق الكاميرا وجهاز البث.وأفاد الزميل شحادة بأن قوات الاحتلال استهدفته مع المصور منير بشكل مباشر، بأكثر من ست رصاصات أصابت الكاميرا وجهاز البث وأعطبتهما.ومنذ الليلى الماضية، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على مدينة جنين ومخيمها، ما اسفر حتى اللحظة عن استشهاد سبعة مواطنين، وإصابة أكثر من 27 آخرين، جروح سبعة منهم حرجة.