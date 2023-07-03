اجتماع عاجل للقيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس عباس مساء اليوم

وفي بيان للرئاسة الفلسطينية، أكد نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي باسمها، أن الأمن والاستقرار لن يتحققا في المنطقة ما لم يشعر بهما شعبنا الفلسطيني.





وقال أبو ردينة عقب عدوان الاحتلال على جنين، فجر اليوم، إن "ما تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها، جريمة حرب جديدة بحق شعبنا الأعزل".



