اجتماع عاجل للقيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس عباس مساء اليوم
يترأس، الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الإثنين، اجتماعاً عاجلاً للقيادة الفلسطينية، لبحث العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأفادت وزارة الصحة، باستشهاد سبعة مواطنين، وعشرات الإصابات بينهم حالات خطيرة، جراء عدوان الاحتلال المستمر على جنين، منذ فجر اليوم الإثنين.
وأعلنت الصحة، في بيان مقتضب، أسماء أربعة شهداء وهم: الشاب سميح فراس أبو الوفا، وأوس الحنون، وحسام أبو ذيبة، ونور الدين حسام مرشود.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، البدء بعملية عسكرية واسعة في مناطق شمال الضفة الغربية تستهدف بالتحديد مدينة جنين ومخيمها.
وقالت إذاعة الحيش، إنه تقرر البدء بعملية عسكرية واسعة في جنين، تهدف " إحباط البنى التحتية المسلحة واعتقال عناصرها في جنين".
وفي بيان للرئاسة الفلسطينية، أكد نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي باسمها، أن الأمن والاستقرار لن يتحققا في المنطقة ما لم يشعر بهما شعبنا الفلسطيني.
وقال أبو ردينة عقب عدوان الاحتلال على جنين، فجر اليوم، إن "ما تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها، جريمة حرب جديدة بحق شعبنا الأعزل".
وأكد أن "شعبنا الفلسطيني لن يركع ولن يستسلم ولن يرفع الراية البيضاء وسيبقى صامداً فوق أرضه في مواجهة هذا العدوان الغاشم، حتى دحر الاحتلال ونيل الحرية".
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