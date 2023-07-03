حزب الشعب يدعو لتوحيد كل الطاقات للتصدي للعدوان الحربي على جنين ومخيمها

رام الله - دنيا الوطندعا حزب الشعب الفلسطيني إلى توحيد كل الطاقات الوطنية في مقاومة الاحتلال وانخراط الكل الفلسطيني للتصدي لعدوانه الحربي الغادر الذي شرع به فجر اليوم الاثنين على مدينة جنين ومخيمها الباسل، مشيداَ بصمودهما وبأبطال مقاومة العدوان.وقال حزب الشعب في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن هذا العدوان الجديد والمتواصل على مدينة ومخيم جنين، والذي يندرج ضمن الحرب المفتوحة والإرهاب المنظم على شعبنا برعاية دولة الاحتلال الإسرائيلي وحكومتها الفاشية المجرمة، لن ينال من إرادة شعبنا وكسر مقاومته، ولن يزيده إلا تمسكاَ بثوابته وحقوقه الوطنية، حتى كنس الاحتلال عن أرضه ونيل الحرية والاستقلال الكامل.وفي الوقت الذي دعا فيه الكل الفلسطيني لسرعة توحيد الموقف السياسي وكل الطاقات الوطنية الفلسطينية على كل المستويات، طالب حزب الشعب مجدداَ بسحب الاعتراف بدولة الاحتلال وحكومتها، وفقا لقرارات المجلسين الوطني والمركزي، ودعم وتوسيع وتعزيز مقاومة الاحتلال وعصابات مستوطنيه.وفي ختام بيانه، تقدم الحزب بالتعازي لأهالي المواطنين الذين استشهدوا خلال تصديهم للعدوان على جنين ومخيمها وفي المواجهات المندلعة في عدة محاور بمحافظات الضفة، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى، مؤكداً أن دماءهم لن تذهب هدراً وان الشعب سيواصل كفاحه حتى إنهاء الاحتلال وتحقيق أهدافه في العودة والحرية والاستقلال.