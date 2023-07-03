الاحتلال يعلن إصابة جندي ويزعم ضبط منصة لإطلاق الصواريخ في جنين

وقال موقع (واللا) الإسرائيلي، إنه تم "اعتقال 20 فلسطينيًا في جنين منذ بدء العملية العسكرية".





وأفادت وزارة الصحة، بأن خمسة شهداء و27 إصابة بينهم سبع بحالة الخطر، جراء عدوان الاحتلال المستمرعلى جنين، منذ فجر اليوم الإثنين.



وأعلنت الصحة، في بيان مقتضب، أسماء الشهداء وهم: الشاب سميح فراس أبو الوفا، وأوس الحنون، وحسام أبو ذيبة، ونور الدين حسام مرشود.



وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، البدء بعملية عسكرية واسعة في مناطق شمال الضفة الغربية تستهدف بالتحديد مدينة جنين ومخيمها.



وقالت إذاعة جييش الاحتلال، إنه تقرر البدء بعملية عسكرية واسعة في جنين، تهدف "إحباط البنى التحتية المسلحة واعتقال عناصرها في جنين".





















رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، اليوم الإثنين، بإصابة مجند إسرائيلي بجروح خلال العملية العسكرية في جنين.ووفق الصحيفة، فقد تم نقل المجند إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي وتم إبلاغ عائلته بوضعه الصحي.وزعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ضبط منصة لإطلاق الصواريخ في جنين، لافتاً إلى أن الاشتبكات لا تزال مستمرة.