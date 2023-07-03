عاجل

  • عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رمزي رباح: مطلوب من القيادة الفلسطينية ترتيب البيت الداخلي لمواجهة العدوان الإسرائيلي

  • جامعة الدول العربية تدين العدوان الذي يشنه جيش الاحتلال على مدينة جنين

  • عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رمزي رباح:هدف العدوان في جنين إزالة العقبات أمام مشروع الضم وقيام دولة فلسطينية

  • (القناة 13): غالانت في ختام تقييم الوضع يوعز لقوات الجيش العاملة في جنين بالعمل بكامل الحرية

مباشر | #تغطية_صحفية: سبعة شهداء وعشرات الجرحى في عدوان إسرائيلي مستمر على جنين

شؤون فلسطينية

اشتية: ما يجري في جنين محاولة لإزالة المخيم عن الوجود تحت أنظار المجتمع الدولي

اشتية: ما يجري في جنين محاولة لإزالة المخيم عن الوجود تحت أنظار المجتمع الدولي
جلسة مجلس الوزراء الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أن "الذي يجري في مخيم جنين هو محاولة جديدة لإزالة المخيم عن الوجود وتهجير أهله".

وقال اشتية في مستهل جلسة الحكومة، اليوم الإثنين، إن "جنين البطلة ومخيمها العنيد الصامد عصية عن الاحتلال وغزواته مثلها مثل بقية مدننا وقرانا ومخيماتنا".

وأضاف اشتية أن "الرئيس محمود عباس والقيادة والحكومة تتابع مع الدول الشقيقة والصديقة من أجل وقف العدوان على جنين، ومن جانبنا نوفر كل ما نستطيع من اجل تعزيز صمود أهلنا في جنين ومخيمها".

وتابع أن "شعبنا البطل سوف يتصدى لهذا العدوان الذي يجري تحت أنظار وأعين المجتمع الدولي حيث الأبرياء يقصفون بالطائرات ولن يركع شعبنا ولن يستسلم وسنبقى في مواجهة إلى أن يزول هذا الاحتلال المجرم".

وشدد على أن "الجرائم في جنين ونابلس وغزة لن تجلب الأمن لإسرائيل ما دام يعتدي على شعبنا، ويعمل ضد عجلة التاريخ".

وأكد أن الحكومة الإسرائيلية التي تريد حسم الصراع معنا بالعدوان تدرك أن النصر حليف الشعوب المظلومة التي تقاتل من أجل حريتها واستقلالها، مشيرا إلى أن هذا العدوان حلقة مكملة لما يقوم به المستوطنون من إرهاب واعتداءات.

ودعا العالم إلى وقف العدوان على أهلنا في جنين فورا، والتصدي لقطعان المستوطنين، وإيقاع كل عقوبات ممكنة بحق إسرائيل المعتدية والتي ترعى الإرهاب وإرهاب والمستوطنين، مشددا على ضرورة مواجهة الاستيطان الرعوي الذي يهدف إلى الاستيلاء على مزيد من الأرض وإقامة المزيد من المستوطنات.

وفي شأن آخر، قال رئيس الوزراء، إن رحيل الوزير قدري أبو بكر الذي عرفناه مناضلا جسورا، ومدافعا صلبا، أمينا على الأسرى في سجون الاحتلال، خسارة كبيرة لحركة فتح والحركة الأسيرة والحركة الوطنية.

يناقش مجلس الوزراء اليوم، الأوضاع في جنين، وبقية الأراضي الفلسطينية، والعدوان على أهلنا هناك.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يستهدف الطواقم الصحفية خلال تغطيتها العدوان على جنين

الاحتلال يستهدف الطواقم الصحفية خلال تغطيتها العدوان على جنين

اجتماع عاجل للقيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس عباس مساء اليوم

اجتماع عاجل للقيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس عباس مساء اليوم

الديمقراطية: آن الأوان ليكون لشعبنا حرسه الوطني في مواجهة الاحتلال والمستوطنين

الديمقراطية: آن الأوان ليكون لشعبنا حرسه الوطني في مواجهة الاحتلال والمستوطنين

قيادي فلسطيني: يجب أن تدفع إسرائيل الثمن

قيادي فلسطيني: يجب أن تدفع إسرائيل الثمن

حزب الشعب يدعو لتوحيد كل الطاقات للتصدي للعدوان الحربي على جنين ومخيمها

حزب الشعب يدعو لتوحيد كل الطاقات للتصدي للعدوان الحربي على جنين ومخيمها

الاحتلال يعلن إصابة جندي ويزعم ضبط منصة لإطلاق الصواريخ في جنين

الاحتلال يعلن إصابة جندي ويزعم ضبط منصة لإطلاق الصواريخ في جنين

اشتية: ما يجري في جنين محاولة لإزالة المخيم عن الوجود تحت أنظار المجتمع الدولي

اشتية: ما يجري في جنين محاولة لإزالة المخيم عن الوجود تحت أنظار المجتمع الدولي

فتوح: ما يجري في جنين مجزرة وجريمة حرب

فتوح: ما يجري في جنين مجزرة وجريمة حرب

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الديمقراطية: آن الأوان ليكون لشعبنا حرسه الوطني في مواجهة الاحتلال والمستوطنين

الديمقراطية: آن الأوان ليكون لشعبنا حرسه الوطني في مواجهة الاحتلال والمستوطنين

حزب الشعب يدعو لتوحيد كل الطاقات للتصدي للعدوان الحربي على جنين ومخيمها

حزب الشعب يدعو لتوحيد كل الطاقات للتصدي للعدوان الحربي على جنين ومخيمها

فتوح: ما يجري في جنين مجزرة وجريمة حرب

فتوح: ما يجري في جنين مجزرة وجريمة حرب

المفتي العام يحذر من التداعيات الخطيرة لقرار الاحتلال ضد &quot;لجنة إعمار المسجد الأقصى&quot;

المفتي العام يحذر من التداعيات الخطيرة لقرار الاحتلال ضد "لجنة إعمار المسجد الأقصى"

المنظمات الأهلية تطالب بتدخل دولي فوري لوقف العدوان الإسرائيلي على أهلنا في جنين

المنظمات الأهلية تطالب بتدخل دولي فوري لوقف العدوان الإسرائيلي على أهلنا في جنين

الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية في محيط نابلس

الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية في محيط نابلس

طقس فلسطين: أجواء حارة وارتفاع طفيف على درجات الحرارة

طقس فلسطين: أجواء حارة وارتفاع طفيف على درجات الحرارة

العملات: الدولار يستقر على ارتفاعه القياسي أمام الشيكل

العملات: الدولار يستقر على ارتفاعه القياسي أمام الشيكل

منوعات

زياد برجي يتصدر الترند بعد مهاجمته لإليسا

زياد برجي يتصدر الترند بعد مهاجمته لإليسا

بالفيديو.. كاظم الساهر يتعرض لموقف محرج بحفلته الأخيرة

بالفيديو.. كاظم الساهر يتعرض لموقف محرج بحفلته الأخيرة

بالمايوه.. إيمان العاصي تخطف الإنظار بإطلالة جريئة

بالمايوه.. إيمان العاصي تخطف الإنظار بإطلالة جريئة

بعد أزمته في تونس.. أحمد سعد يثير الجدل مجدداً

بعد أزمته في تونس.. أحمد سعد يثير الجدل مجدداً

فيس بوك يعلن وفاة إسلام حافظ بالخطأ.. وزوجته تعلق

فيس بوك يعلن وفاة إسلام حافظ بالخطأ.. وزوجته تعلق

شاهد.. روبي ترقص على أنغام قلبي بلاستيك بالساحل الشمالي

شاهد.. روبي ترقص على أنغام قلبي بلاستيك بالساحل الشمالي

تامر حسني عن حفله بالأردن: حفلة ولا أروع أيام وأكون بلبنان

تامر حسني عن حفله بالأردن: حفلة ولا أروع أيام وأكون بلبنان

بالفيديو.. أصالة نصري تحسم جدل حمل ابنتها

بالفيديو.. أصالة نصري تحسم جدل حمل ابنتها

شاهد.. أحمد سعد يثير حالة من الغضب في تونس بهذا الفعل

شاهد.. أحمد سعد يثير حالة من الغضب في تونس بهذا الفعل

إحالة رضوى الشربيني للتحقيق بعد تغريدة شبهت الرجال بالخرفان

إحالة رضوى الشربيني للتحقيق بعد تغريدة شبهت الرجال بالخرفان

عربي

صورة.. إعلام الاحتلال يؤكد توسيع حزب الله حدود المنطقة الفاصلة مع إسرائيل

صورة.. إعلام الاحتلال يؤكد توسيع حزب الله حدود المنطقة الفاصلة مع إسرائيل

ليست مجرد إسلاموفوبيا عادية.. التعاون الإسلامي تصدر بياناً بشأن حادثة إحراق المصحف الشريف

ليست مجرد إسلاموفوبيا عادية.. التعاون الإسلامي تصدر بياناً بشأن حادثة إحراق المصحف الشريف

الإعلان عن موعد انطلاق أول رحلة جوية مباشرة بين إيران ومصر

الإعلان عن موعد انطلاق أول رحلة جوية مباشرة بين إيران ومصر

تجدد الاشتباكات في السودان وسط تحذيرات من كارثة صحية

تجدد الاشتباكات في السودان وسط تحذيرات من كارثة صحية