وزارة الأشغال تُشكّل خلية أزمة للتعامل مع آثار الاجتياح الإسرائيلي لمدينة جنين

رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الأشغال العامة والإسكان د. محمد زيارة تشكيل خلية أزمة للوقوف مع أهلنا في جنين والتعامل مع آثار الاجتياح الإسرائيلي، والتي تتعلق مهامها بعمل وزراة الأشغال العامة المرتبط بالأضرار الناجمة عن تدمير البيوت وجرف الطرقات وتخريب البنية التحتية، وكذلك جاهزية الطواقم البشرية والفنية والآليات.وذكر بيان صادر عن الأشغال أن اللجنة برئاسة الوزير زيارة وعضوية الوكلاء المساعدين ومدراء مديريات جنين ونابلس وطولكرم، والإدارات العامة للآليات والإشراف.وأكد زيارة خلال حديثه مع مدير مدير الأشغال العامة في جنين للاطلاع على الأوضاع الميدانية، على ضرورة استعداد الطواقم البشرية والآليات للتدخل الفوري عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك.واستنكر زيارة العداون الآثم على مدينة جنين ومخيمها، وكذلك الاعتداءات المتكررة والاقتحامات اليومية في كافة المحافظات، الذي تنفذها حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، التي تستمر في سياساتها العنصرية، واستيطانها التوسعي، ومصادرة المزيد من الأرض والموارد، وارتكاب جنودها ومستوطنيها أبشع الجرائم.