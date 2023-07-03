المفتي العام يحذر من التداعيات الخطيرة لقرار الاحتلال ضد "لجنة إعمار المسجد الأقصى"





وأكد الشيخ حسين في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على أن المسجد الأقصى المبارك للمسلمين وحدهم لا يشاركهم فيه أحد، ولا يحق لغيرهم التدخل في شؤونه، مبيناً أن سلطات الاحتلال ومن خلال هذا العدوان تهدف إلى التدخل في شؤون المسجد الأقصى المبارك، ووضع يدها عليه على غرار تدنيسها للمسجد الإبراهيمي في الخليل.



وفي السياق ذاته، استنكر الشيخ حسين قيام سلطات الاحتلال بإغلاق بعض أبواب المسجد الأقصى المبارك، ومنها باب الأسباط، حيث تمنع سلطات الاحتلال الفلسطينيين من الدخول منها، تحت حجج واهية، في محاولة خطيرة للتدخل في إدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك، والمساس بأبوابه الرئيسة، والسيطرة عليها، وصولاً إلى تنفيذ التهديدات العدوانية بتقسيم المسجد الأقصى المبارك، ووضع اليد على معظم أجزائه.



ودعا العرب والمسلمين قيادات وشعوب وأحزاب وقوى إلى التنبه لهذا الخطر المحدق بالمسجد الأقصى المبارك، والعمل الجاد والفوري على ذب الشر عنه.

رام الله - دنيا الوطنحذر الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك، من التداعيات الخطيرة لقرار سلطات الاحتلال منع "لجنة الإعمار" من العمل في المسجد الأقصى المبارك، والتهديد باعتقال أي موظف من اللجنة حال قيامه بالعمل.