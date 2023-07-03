مصر تدين العدوان على جنين ومخيمها وتحذر من مخاطر التصعيد المستمر

رام الله - دنيا الوطنأدانت جمهورية مصر العربية، الاعتداء الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، والذي أسفر عن استشهاد عدد من المواطنين وإصابة العشرات.وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان صحفي اليوم الإثنين، "رفض مصر الكامل للاعتداءات والاقتحامات الإسرائيلية المتكررة للمدن الفلسطينية، وما تُسفر عنه من وقوع ضحايا، والاستخدام المفرط والعشوائي للقوة، والانتهاك السافر لأحكام القانون الدولي والشرعية الدولية، لا سيما القانون الإنساني الدولي الذي يفرض التزامات واضحة ومحددة على إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال".وحذرت مصر من "المخاطر الجسيمة للتصعيد الإسرائيلي المستمر ضد الفلسطينيين، وما يؤدي إليه من تأجيج لحالة الاحتقان، ومفاقمة معاناة الشعب الفلسطيني، وتقويض للمساعي المبذولة من جانب مصر والشركاء الإقليميين والدوليين لخفض التوتر في الأراضي المحتلة".وطالبت جمهورية مصر العربية، الأطراف الفاعلة والمؤثرة دوليا، بالتدخل لوضع حد لتلك الانتهاكات وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الذي تزداد معاناته يوماً بعد يوم.