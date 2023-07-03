المنظمات الأهلية تطالب بتدخل دولي فوري لوقف العدوان الإسرائيلي على أهلنا في جنين

رام الله - دنيا الوطنتستنكر شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بشدة العدوان الإسرائيلي الهمجي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها والذي اسفر عن استشهاد واصابة عشرات المواطنين والحاق الدمار بعدد كبير من المنازل والمؤسسات.وتطالب الشبكة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بتدخل فوري لحماية الشعب الشعب الفلسطيني، والعمل على تفعيل المسار القانوني لمحاكمة ومحاسبة دولة الاحتلال بوصفها دولة فاشية تمارس الإبادة الجماعية بحق شعب تحت الاحتلال.وتدعو شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية للوحدة الوطنية ورص الصفوف في ظل سياسة الحرب المفتوحة لحكومة الاحتلال، وما يجري من مجازر دموية بحق المواطنين العزل في مدينة جنين ومخيمها وهي ذات السياسة الهادفة لفرض حل الامر الواقع، وتكريس الاحتلال والاستيطان الاستعماري للارض الفلسطينية وهو جوهر التوجه الفاشي العنصري لحكومات دولة الاحتلال المتعاقبة وهو ما يحتم التوجه باجراءات ملموسة لانهاء الانقسام الداخلي والتوحد على برنامج سياسي نضالي بشراكة وطنية حقيقية بين جميع المكونات والاطر والهيئات الشعبية والوطنية والاهلية .وتدعو الشبكة لتعزيز الصمود الشعبي رفضا لعمليات القتل الممنهج والدموي لجيش الاحتلال، وفي هذا السياق تجدد الشبكة مطالبتها بوقف وقطع كل اشكال العلاقة مع دولة الاحتلال تطبيقا لقرارات المجلسين الوطني والمركزي، وسحب الاعتراف بها، واتخاذ الخطوات اللازمة لحماية الشعب والدفاع عن مقدراته ووجوده فوق ارضه .وتتوجه الشبكة بالتحية للاهل في جنين ومخيمها وترى في حالة الصمود التي تتجسد مبعثا للفخر والاعتزاز الوطني لشعب اصيل يناضل من اجل انهاء الاحتلال، ويدافع عن حقوقه رغم الدمار وهدم البيوت، واستهداف المواطنين بالقصف الجوي والاجتياح، وترويع الناس الامنين، وفرص الحصار والاغلاق ومنع حرية الحركة والتنقل، وتحذر الشبكة من مخططات الاحتلال للاستفراد بجنين استمرارا لسعيها تقطيع اواصر الارض الفلسطينية، كما تحذر من توسيع اعتدءات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية وتنفيذ مجازر دموية في محاولة لتهجير واقتلاع الشعب الفلسطيني بالتزامن مع ما يجري في جنين وهذا العدوان الوحشي المتواصل الذي يطال مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الاسلامية والمسيحية والتهديدات باجتياح واسع لشمال الضفة الغربية.