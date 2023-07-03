الشيخ يُجري اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الأردني بشأن الأوضاع في جنين

رام الله - دنيا الوطنأجرى حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الإثنين، اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، للتباحث بشأن عدوان الاحتلال على جنين.وقال الشيخ في تغريدة له عبر موقع (تويتر)، إنه تم التباحث حول "الجهد المشترك على الصعيدين العربي والدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها، والذي سيجر المنطقة إلى دوامة من العنف وعدم الاستقرار".من جهتها، دانت وزارة الخارجية الأردنية، التصعيد الإسرائيلي المتواصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وآخره العدوان على مدينة جنين.ودعت الوزارة في بيان لها، إلى تحرك دولي فوري لوقف العملية الإسرائيلية في جنين محذرةً من عواقب التصعيد.