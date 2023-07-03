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الخارجية الأردنية تدعو إلى تحرك دولي "فوري" لوقف العدوان على جنين

الخارجية الأردنية تدعو إلى تحرك دولي "فوري" لوقف العدوان على جنين
جانب من العدوان الإسرائيلي على جنين
رام الله - دنيا الوطن
دانت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الإثنين، التصعيد الإسرائيلي المتواصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وآخره العدوان على مدينة جنين.

ودعت الوزارة في بيان لها، إلى تحرك دولي فوري لوقف العملية الإسرائيلية في جنين محذرةً من عواقب التصعيد.

وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي على ضرورة وقف الاقتحامات المستمرة للمدن الفلسطينية وحمايتها من الاعتداءات المتكررة عليها، ووقف التصعيد الذي يمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني والتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، مؤكداً ضرورة وقف الحملات ضد الشعب الفلسطيني وبشكل فوري، ومحذراً من عواقب هذا التصعيد الذي لن يؤدي إلا إلى المزيد من التدهور والعنف. وفق قناة (المملكة)

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة موقف الأردن الرافض لهذه الاعتداءات ولجميع الإجراءات الأحادية التي تقوض جهود تحقيق التهدئة، وشدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكلٍ فوري وفاعل لوقف هذا العدوان، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة.

وحذرت الوزارة من استمرار دوامة العنف، ودعت المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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